"ليس من مصلحة إسرائيل أن يكون هناك تقسيم في سوريا"

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على ضوء الأحداث الأخيرة في السويداء ، أكد المحلل السياسي ايهاب عباس أنه "ليس من مصلحة إسرائيل وجود تقسيم في سوريا". لمتابعة مداخلته كاملة في الفيديو

جاءت تصريحات عباس خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"ليس من مصلحة إسرائيل أن يكون تقسيم لسوريا، تحول سوريا الى اربع دويلات تتقاتل فيما بينها وتتصارع ، سيمنع إسرائيل والدول العربية المحيطة في سوريا من ضبط أمنها، من الأفضل أن تبقى سوريا موحدة وحل المشكلات داخلها، هذا لن يحل بين يوم وليلة". وتابع :"على سبيل المثال عاشت الولايات المتحدة حروبا أهلية قبل أن تتحول الى ما هي عليه اليوم ، حيث يعيش بها أمريكيون من خلفيات قومية مختلفة باندماج ووحدة حول الهوية الأمريكية".

رابط الحلقة كاملة: