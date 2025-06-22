صور الأقمار الصناعية فوق فوردو كشفت: هكذا يبدو الموقع بعد الهجوم

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن صور الأقمار الصناعية الملتقطة للأيام الثلاثة التي سبقت الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية صباح الأحد تشير إلى أن الجمهورية الإسلامية كانت تستعد لهجوم وشيك. ولوحظ نشاط متزايد بشكل غير معتاد بالقرب من نفق مدخل الموقع في فوردو قبل بضعة أيام، وفقًا لصور أقمار صناعية نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز لتكنولوجيا الأقمار الصناعية.

في 19 يونيو/حزيران، صرّح محلل في الشركة بتمركز 16 شاحنة بضائع قرب نفق مدخل. وفي اليوم التالي، ابتعدت هذه الشاحنات شمال غرب الموقع، لكن شوهدت شاحنات وجرافات أخرى قرب المدخل. وأشار تحليل أجراه مركز ابحاث مختص في لندن إلى أن إيران ربما تكون قد أعدّت المنشأة لهجوم، بإزالة معدات منها. في غضون ذلك، تشير صور الأقمار الصناعية الملتقطة بعد الهجوم إلى أضرار لحقت بمداخل موقع فوردو النووي.

في 19 يونيو/حزيران، صرّح محلل في الشركة بتمركز 16 شاحنة بضائع قرب نفق مدخل. وفي اليوم التالي، ابتعدت هذه الشاحنات شمال غرب الموقع، لكن شوهدت شاحنات وجرافات أخرى قرب المدخل. وأشار تحليل أجراه مركز المصادر المفتوحة في لندن إلى أن إيران ربما تكون قد أعدّت المنشأة لهجوم، بإزالة معدات منها. في غضون ذلك، تشير صور الأقمار الصناعية الملتقطة بعد الهجوم إلى أضرار لحقت بمداخل موقع فوردو النووي.