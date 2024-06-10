تقرير: هل نفذت قوات أوكرانية عمليات خاصة ضد القوات الروسية في سوريا؟

أفادت صحيفة "كييف بوست" أن مقاتلي القوات الخاصة التابعة للجيش الأوكراني، بالتعاون مع قوات من المعارضة السورية، نفذوا عمليات عسكرية ضد قوات الجيش الروسي المتمركزة في سوريا.

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وذكر التقرير الذي لم يكن له تأكيد من مصادر أخرى أنه بمبادرة من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (GUR) هاجم جنود أوكرانيون في سوريا أهدافا عسكرية روسية.

وتحدث التقرير عن وجود أدلة وشهادات مصورة عن طريق الفيديو في شهر آذار/مارس من هذا العام يظهر بها مقاتلي الجيش الأوكراني، إلى جانب مقاتلين من المعارضة السورية، نفذوا عمليات عسكرية ضد مواقع الجيش الروسي في الجولان، حيث أنشأ الروس مؤخراً عدة نقاط مراقبة في المنطقة. وتمت مهاجمة مواقع للجيش الروسي ودوريات راجلة وقوافل عسكرية وأهداف أخرى.

واستخدم خلال الهجوم عبوات ناسفة ومدافع هاون محلية الصنع وعبوات ناسفة جانبية ضد المواقع الروسية وضد دوريات الجيش الروسي، كل هذا جرى في إطار عملية عسكرية أطلق عليها "خيميك".

وأوضحت أجهزة المخابرات الأوكرانية أن هذا كان ردًا على التدخل الروسي في سوريا وعلى حقيقة أن روسيا تقوم بتدريب مرتزقة في سوريا للقتال في أوكرانيا. ويتدرب المرتزقة في قاعدة قرب مدينة حلب، وفي نهاية التدريب يحصلون على جوازات سفر روسية، ومن ثم يلتحقون بالقتال في أوكرانيا.