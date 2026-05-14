لمواجهة تهديد الطائرات المُسيّرة، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) أنه يوزع على القوات في لبنان شبكات أسلاك مضادة للطائرات المُسيّرة المفخخة.

وفقًا للبيان، "بقيادة الشعبة التكنولوجية للبر، حتى الآن تم تزويد الجيش الإسرائيلي بحوالي 158 ألف متر مربع من الشباك، وبموازاة ذلك يتم التقدم في شراء إضافي لنحو 188 ألف متر مربع أخرى ستصل لاحقًا. حجم الشباك التي تم شراؤها حتى الآن يعادل مساحة نحو 20 ملعب كرة قدم."

أصبحت طائرات المسيرة المتفجرة التابعة لحزب الله أحد التهديدات الرئيسية على قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية وجنوب لبنان، ويعمل جهاز الأمن على مدار الساعة بهدف إيجاد حل. فقط هذا الصباح، أُصيب مدنيان بجروح خطيرة وشخص آخر بجروح طفيفة جراء إصابة بطائرة مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله في رأس الناقورة.

يوم الاثنين الماضي، سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالنشر أن الرقيب أول احتياط ألكسندر غلوبنيوب، البالغ من العمر 47 عامًا من بيتاح تيكفا، قُتل في معركة قرب الحدود اللبنانية نتيجة انفجار طائرة مسيّرة مفخخة، بعد أن أطلق تنظيم حزب الله الإرهابي عدة طائرات مسيّرة إلى أراضي البلاد. في نفس الحادثة، أُصيب جندي آخر بجروح طفيفة.

مسؤول أمني رفيع تحدث الأسبوع الماضي مع i24NEWS أوضح أن "الدرونات الانتحارية هي مفاجأة في ميدان المعركة. لم نكن مستعدين بشكل كافٍ لهذا التهديد، وفقط في بداية الحملة أنشأنا تدريبات للتعامل معها".