عملية "صحوة الأسد": 204 مصابين عولجوا على يد نجمة داوود الحمراء، بينهم 3 وفيات

منذ انطلاق عملية "صصوة الأسد" وإعلان حالة طوارئ خاصة على الجبهة الداخلية صباح أمس الجمعة، عالجت فرق نجمة داوود الحمراء (MDA) 204 مصابين، وفقًا لتقرير مفصل نشرته منظمة الإغاثة الإسرائيلية.

وأعلن المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء، زكي هيلر، عن ثلاث وفيات، وإصابتين خطيرتين، وسبع إصابات متوسطة، و159 إصابة طفيفة، و33 شخصًا يعانون من القلق. وفي مواجهة هذه الحالة الطارئة، حشدت نجمة داوود الحمراء 35 ألف موظف ومتطوع، ونشرت جميع سيارات الإسعاف ووحدات العناية المركزة المتنقلة ومركبات الاستجابة السريعة.

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تكشف المناطق الأكثر تضررًا عن مدى الضرر الناجم عن الصواريخ الإيرانية. ففي منطقة تل أبيب، تم إجلاء 13 مريضًا، من بينهم اثنان في حالة متوسطة و11 إصابة طفيفة. في رامات جان، احتاج 30 ضحية إلى الإخلاء: توفيت امرأة تبلغ من العمر 74 عامًا تم إجلاؤها في حالة حرجة في المستشفى، ولا يزال رجل يبلغ من العمر 65 عامًا في حالة خطيرة، بينما أصيب شخص واحد بجروح متوسطة و27 آخرين بجروح طفيفة.

ووقعت أعلى حصيلة للقتلى في ريشون لتسيون، حيث تم علاج 29 ضحية. عُثر على امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا بدون أي علامات على الحياة وأُعلنت وفاتها في مكان الحادث، بينما توفي رجل يبلغ من العمر 73 عامًا تم إجلاؤه في حالة حرجة في المستشفى. ولا يزال شخصان مصابين بجروح متوسطة و25 آخرين يعانون من إصابات طفيفة.

وإلى جانب الآثار المباشرة، أفادت نجمة داوود الحمراء عن خمسة ضحايا بسبب الحطام والشظايا، بالإضافة إلى إصابة 94 شخصًا أثناء توجههم إلى الملاجئ، مما يعكس حالة الذعر واسعة النطاق. كما تقوم المنظمة بإجلاء مرضى العناية المركزة والأطفال الخدج وغيرهم من المرضى المعرضين للخطر إلى مرافق محمية. في مواجهة نقص حاد في الدم، أطلقت جمعية الدم الملكي نداء عاجلا للمتبرعين، وخاصة أصحاب فصيلة الدم O، داعية إياهم إلى استشارة موقع التبرع بالدم الوطني لتحديد مراكز التجميع العاملة.