جامعة كولومبيا تُوقف أكثر من 65 طالبًا عن الدراسة، من بينهم ابنة ماغي جيلينهال

في أحدث فضيحة معاداة للسامية في هذه المؤسسة المرموقة في نيويورك، أوقفت جامعة كولومبيا عشرات الطلاب عن الدراسة، ومنعت خريجي الجامعة وغيرهم ممن شاركوا في حادثة فوضوية وعنيفة معادية لإسرائيل داخل المكتبة الرئيسية للجامعة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان حشدٌ يرتدي أقنعةً قد اقتحمت في 7 مايو/أيار الجاري المكتبة، أدى إلى إصابة اثنين من ضباط السلامة العامة. وبمجرد دخولهم، قاموا بتخريب الممتلكات، وزينوا المبنى بالأعلام الفلسطينية، وكتبوا عبارة "كولومبيا ستحترق" على خزانة زجاجية، وأعلنوا المكتبة "منطقة محررة".

وأُلقي القبض على حوالي 75 متظاهرًا بعد رفضهم الامتثال لتوجيهات الشرطة، من بينهم رامونا سارسجارد، ابنة نجمة هوليوود ماغي جيلينهال والممثل بيتر سارسجارد.

وفي السياق رفضت جامعة آيفي ليج في مانهاتن الإفصاح عن مدة سريان الإجراءات التأديبية، مؤكدةً فقط أن القرارات قيد مزيد من التحقيقات. وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن مكتبه سيراجع حالة تأشيرات المشاركين في الاستيلاء على المكتبة لاحتمال ترحيلهم.