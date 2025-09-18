تقرير: الإمارات قد تقلّص علاقاتها مع إسرائيل - إذا تم المضي قُدُماً بضم الضفة الغربية

قالت المصادر لوكالة "رويترز" • وأوضحت أن "الإمارات العربية المتحدة قد تسحب سفيرها كرد فعل على الضم، لكنها لن تفكر في قطع كامل للعلاقات".

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، أرشيف
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، أرشيف

قد تخفض دولة الإمارات العربية المتحدة مستوى علاقاتها مع إسرائيل إذا ما أقدمت الحكومة الإسرائيلية على دفع خطة ضم الضفة الغربية ، حسبما أفادت مصادر اليوم (الخميس) في حديث مع رويترز.

 

أوضحَت المصادر في حديث مع وكالة الأنباء "رويترز" إنه"قد تقوم الإمارات العربية المتحدة بسحب سفيرها رداً على ضم الضفة الغربية من قبل حكومة بنيامين نتنياهو – لكنها لن تفكر في قطع كامل للعلاقات مع إسرائيل".

هذا المساء: "الامارات وافقت على تأجيل ضم الضفة الغربية وليس إلغاءه"

في الأسبوع الماضي، أفدنا إن الإمارات العربية المتحدة أبلغت وزارة الأمن الإسرائيلية بمنع الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من المشاركة في مؤتمر أمني كان من المقرر عقده في دبي. وبررت دبي قرارها باعتبارات أمنية، إلا أن مسؤولين إسرائيليين كبارًا يزعمون أن هذا القرار كان ردًا مباشرًا على الهجوم الذي شُنّ الليلة الماضية في قطر على قيادة حماس .

