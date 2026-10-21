وقّعت تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا مذكرة تفاهم للتعاون الأمني، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدول الأربع، ولا سيما في مجال الإنتاج العسكري وتطوير الصناعات الدفاعية، في خطوة قد تحمل أبعادًا استراتيجية في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة على خلفية الحرب مع إيران.

هذا واختارت الدول الأربع اسم "بدر" لهذا الإطار، في إشارة إلى اكتمال القمر، وهو رمز قال المبادرون إلى الاتفاق إنه يعكس تكامل قدرات الدول المشاركة.

من بيع السلاح إلى الإنتاج المشترك

تسعى أنقرة، ، إلى الانتقال من تصدير أنظمة الأسلحة الجاهزة إلى تطوير نماذج أوسع من التعاون، تشمل الإنتاج المشترك ونقل المعرفة والتكنولوجيا وإنشاء سلاسل إمداد للصناعات العسكرية.

وتستند هذه الخطوة إلى مشاريع تعاون قائمة بين تركيا والدول الثلاث الأخرى. وتشمل الشراكة مع باكستان مجالات مرتبطة ببناء السفن الحربية ونقل الخبرات والإنتاج المحلي، فيما تتمتع إسلام آباد بقدرات عسكرية كبيرة ومكانة استراتيجية بوصفها دولة تمتلك أسلحة نووية.

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أما قطر، فتربطها بتركيا علاقات أمنية وعسكرية ممتدة، تشمل التعاون في إنتاج أنظمة تسليح. وقد يتيح الإطار الجديد للدوحة دعم تطوير صناعتها الدفاعية المحلية وتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين.

وتشارك إندونيسيا بدورها في مشاريع مع تركيا لتطوير الدبابات وإنتاجها. ومن شأن انضمامها إلى الاتفاق توسيع نطاق التعاون خارج الشرق الأوسط، ليشمل جنوب شرق آسيا أيضًا.

ما علاقة الاتفاق بالحرب مع إيران؟

يأتي الاتفاق في وقت تعمل فيه تركيا، على مساعدة دول الخليج في تعزيز قدراتها الدفاعية على خلفية الحرب مع إيران والتوترات الإقليمية المتصاعدة.

ورغم أن مذكرة التفاهم لا تستهدف إيران رسميًا، فإن تعزيز التعاون في مجال الصناعات العسكرية ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الدفاعية قد تكون له انعكاسات على توازن القوى في المنطقة.

ويشير هذا التوجه إلى محاولة الدول المشاركة بناء شراكات دفاعية أكثر استدامة، لا تقتصر على شراء الأسلحة، بل تشمل تطوير القدرات الإنتاجية المحلية وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.

ومع ذلك، لا تعني مذكرة التفاهم وحدها إنشاء تحالف عسكري ملزم أو الاتفاق على موقف مشترك تجاه إيران؛ إذ يتوقف مدى تأثيرها على طبيعة المشاريع التي ستُنفذ لاحقًا ومستوى التنسيق العملي بين الدول الأربع.