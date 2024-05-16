وزير الأمن الإسرائيلي يعلن تكثيف العمليات العسكرية في رفح

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان، من على الحدود مع غز، اليوم الأربعاء، عن "تكثيف العمليات العسكرية في رفح بإرسال قوات إضافية"، وتابع: "ستستمر هذه العملية بفضل دخول قوات إضافية. لقد تم تدمير العديد من الأنفاق في المنطقة وسيتم تدمير أخرى قريبا. حماس لم تعد قادرة بالفعل على إنتاج الأسلحة وليس لديها احتياطيات. نحن نخنقها".

وقال غالانت في بيان إن "العملية العسكرية في رفح ستتواصل مع دخول قوات إضافية (المنطقة)"، مضيفاً "دمرت قواتنا العديد من الأنفاق في المنطقة.. سوف يتم تكثيف هذا النشاط"وتابع "سيزيد هذا النشاط، حماس ليست منظمة يمكنها إعادة التنظيم، وليس لديها قوات احتياطية، وليس لديها مخزون إمدادات ولا قدرة على علاج الإرهابيين الذين نستهدفهم. والنتيجة هي أننا نقضي على حماس".

تم إطلاق التوغل البري المستمر داخل البلدة الحدودية المصرية في 7 مايو/أيار، بهدف هزيمة آخر أربع كتائب تابعة لحماس وتدمير أنفاق التهريب العديدة في المنطقة، والمعروفة أيضًا باسم محور فيلادلفيا. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تم خلال اليوم الماضي القضاء على عدد من الخلايا الإرهابية وتدمير مداخل الأنفاق"وحتى الآن اقتصرت مناورات الجيش الإسرائيلي على المناطق الشرقية من رفح حيث تم إجلاء أكثر من 400 ألف مدني تحسبا للقتال.

من جهتها، أشارت وزارة الأمن الإسرائيلية إلى أن "غالانت أعلن عن ذلك عقب اجتماع عُقد في 15 مايو/ايار الجاري حول تقييم الوضع العملياتي خلال زيارة للقوات في منطقة رفح".

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي أرسل لواء إضافيا إلى رفح في جنوب قطاع غزة للانضمام إلى الفرقة 162 التي تشن عملية بالجزء الشرقي من المدنية منذ مطلع الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن توافق فيه الحكومة الإسرائيلية على توسيع الهجوم العسكري على رفح.

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتل خمسة من جنوده في شمال قطاع غزة، في ظل الحرب الدائرة بالقطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.