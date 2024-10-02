عملية يافا: تفاصيل هجوم إطلاق النار الذي أودى بحياة سبعة إسرائيليين وهوية المنفذين

بعد الهجوم الذي وقع في "سديروت يروشلايم" في يافا، والذي قتل فيه مسلحان سبعة أشخاص وأصيب 17 آخرين 17 آخرين بدرجات متفاوتة من الإصابات، أصدر المتحدث باسم الشرطة بيانا مشتركا اليوم (الأربعاء) يتضمن تفاصيل جديدة من تحقيقات العملية.

وبحسب الشبهات، بدأ المسلحان عملية القتل عندما دخلا مقصورة القطار الخفيف التي توقفت في المحطة، وأطلقا النار على الركاب، ثم واصلا سيرهما على الأقدام في شارع "سديروت يروشلايم"، واستهدفا المارة حتى تم تحييدهما من قبل دورية سيلاع التابعة لبلدية تل أبيب -يافا والمدنيين الذين كانوا متواجدين هناك مستخدمين الأسلحة الشخصية التي كانت بحوزتهم.

وفور تلقي البلاغ عن حادث إطلاق نار، وصلت العديد من قوات الشرطة إلى مكان الحدث وبدأت عمليات بحث واسعة النطاق للعثور على مسلحين إضافيين. وفي الوقت نفسه - سُمعت صافرات الإنذار حول إطلاق صواريخ على منطقة تل أبيب. خلال عمليات التمشيط، تمت إزالة الشكوك حول وجود مسلحين إضافيين.

Itay Ron/Flash 90

ومن التحقيق المشترك للشاباك والوحدة المركزية في منطقة تل أبيب، يتضح أن المسلحين اللذين نفذا الهجوم هما محمد مسك (19 عاما) الذي قتل في مكان الحادث، وأحمد الهيموني (25 عاما) الذي أصيب بجروح خطيرة. وكان بحوزتهم سلاح من طراز M16 ومخازن رصاص وسكين. وهما من سكان مدينة الخليل، ولم يسبق أن اعتقلا سابقا، وعرف أن أحدهما كان متورطا بالمشاركة في اشتباكات.

في غضون ذلك، قام جنود من الجيش الإسرائيلي وعناصر من الشاباك بعمليات مسح لمنزلي المسلحين اللذين نفذا هجوم الليلة الماضية في يافا في مدينة الخليل بالضفة الغربية. وفي الوقت نفسه، قام المقاتلون بالتحقيق مع واعتقال عدد من المشتبه بهم المتورطين في مساعدة المهاجمان على شراء الأسلحة ودخول إسرائيل. وفي الوقت نفسه اعتقل الجيش الإسرائيلي سبعة مطلوبين في الخليل.

IDF Spokesperson

كما اعتقلت قوات الشاباك والقوات الخاصة خلال الليل أيضًا 16 مطلوبًا في جميع أنحاء الضفة الغربية، وفي رام الله وكفر عقب بمنطقة رام لله، اعتقل المقاتلون شخصًا مطلوبًا وصادروا أيضًا سلاحًا من نوع M-16 ومسدسًا. داهمت قوات المستعربين بلدة برقين لإلقاء القبض على مطلوب، وبعد تبادل إطلاق النار، قام المسلح بتسليم نفسه والأسلحة التي كانت بحوزته للمستعربين.

IDF Spokesperson

وفي عملية كفر نعمة ودير إبزع قرب قلقيلية، تم اعتقال ثمانية مطلوبين آخرين وعثر على مواد لصنع المتفجرات ومعدات عسكرية. ويشار الى ان الجيش الإسرائيلي أعلن عن إنهاء عمليته في مدينة نابلس.