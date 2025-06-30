"الجيش المصري سيكون قريبا مستهدفا..فالاستراتيجية الإسرائيلية تقتضي ألا تكون جيوش حول إسرائيل"

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على خلفية التطورات الأخيرة في لبنان وقضية نزع حزب الله ومنطقة الشرق الأوسط عموما، أوضح المختص بشؤون الشرق الأوسط أليف صباغ أن "الاستراتيجية الإسرائيلية التي تطبقها الولايات المتحدة في الشرق قد تمتد الى دول أخرى حول إسرائيل، والتي تتضمن برنامج بأن لا تكون جيوش قوية في محيط إسرائيل ، والجيش المصري سيكون مستهدفا في القريب " لمتابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

وتطرق صباغ خلال مداخلته الى الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية وقال إن "الاستراتيجية الإسرائيلية التي تنفذها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، المبعوث الأمريكي في سوريا ولبنان أتى الى المنطقة مع برنامج يقتضي عدم وجود جيوش حول إسرائيل، أن تكون الدولة بلا جيش ومقسمة الى عرقيات مختلفة ، الدولة أمر شكلي فقط...الاستراتيجية تقضي أن تكون دولة بلا سلاح.. أي تطبيق نموذج الضفة الغربية ...هذا مخطط طويل عبر عنه مسؤولين إسرائيليين مثل عاموس جلعاد وآخرين ... الإستراتيجية الإسرائيلية هي ان تهيمن في الشرق الأوسط بدعم أمريكي وألا تبقى جيوش حول إسرائيل، لذلك سيكون الجيش المصري مستهدفا في القريب"

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