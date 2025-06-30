"الجيش المصري سيكون قريبا مستهدفا..فالاستراتيجية الإسرائيلية تقتضي ألا تكون جيوش حول إسرائيل"

"الإستراتيجية الإسرائيلية هي ان تهيمن في الشرق الأوسط بدعم أمريكي وألا تبقى جيوش حول إسرائيل"

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمته في حفل افتتاح منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي في بكين الجمعة 26 أبريل 2019
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمته في حفل افتتاح منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي في بكين الجمعة 26 أبريل 2019How Hwee Young/Pool Photo via AP

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على خلفية التطورات الأخيرة في لبنان وقضية نزع حزب الله ومنطقة الشرق الأوسط عموما، أوضح المختص بشؤون الشرق الأوسط أليف صباغ أن "الاستراتيجية الإسرائيلية التي تطبقها الولايات المتحدة في الشرق قد تمتد الى دول أخرى حول إسرائيل، والتي تتضمن برنامج بأن لا تكون جيوش قوية في محيط إسرائيل ، والجيش المصري سيكون مستهدفا في القريب " لمتابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

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"الجيش المصري سيكون مستهدفا قريبا ..فالاستراتيجية الإسرائيلية تقتضي ألا تكون جيوش حول إسرائيل"

وتطرق صباغ خلال مداخلته الى الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية وقال إن "الاستراتيجية الإسرائيلية التي تنفذها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، المبعوث الأمريكي في سوريا ولبنان أتى الى المنطقة مع برنامج يقتضي عدم وجود جيوش حول إسرائيل، أن تكون الدولة بلا جيش ومقسمة الى عرقيات مختلفة ، الدولة أمر شكلي فقط...الاستراتيجية تقضي أن تكون دولة بلا سلاح.. أي تطبيق نموذج الضفة الغربية ...هذا مخطط طويل عبر عنه مسؤولين إسرائيليين مثل عاموس جلعاد وآخرين ... الإستراتيجية الإسرائيلية هي ان تهيمن في الشرق الأوسط بدعم أمريكي وألا تبقى جيوش حول إسرائيل، لذلك سيكون الجيش المصري مستهدفا في القريب"

رابط الحلقة كاملة : 

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