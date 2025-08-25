الشيخ حكمت الهجري يطالب دول العالم بالإعلان عن السويداء "إقليما منفصلا"

جاءت تصريحات الهجري بعد الإعلان عن إقامة قوة "الحرس الوطني" في السويداء التي جمعت عددا من الفصائل المسلحة

بعد تشكيل القوة التي أطلق عليها قوات "الحرس الوطني" في السويداء والتي تمتثل لإوامر الشيخ حكمت الهجري، طالب الهجري اليوم "شرفاء العالم والدول الحرة بالوقوف " مع الطائفة المعروفية بالاعلان "عن اقليم منفصل" في السويداء.

كما بارك الهجري اقامة هذه اللجنة قائلا :"نبارك للطائفة الدرزية إيجاد ترتيب على مستوى دول من الحرس الوطني واللجان القانونية … مشوارنا بدأ بعنوان جديد بعد المحنة الأخيرة التي كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية".

وتابع مناشدا :" نطلب من العالم والدول الحرة أن تقف بجانب الطائفة الدرزية لإعلان إقليم منفصل لحمايتنا" وشدد الهجري :"الحرس الوطني سيدافع عن الأرض بضمانة دول معنية بهذا الأمر"

وأضاف "نشكر والدول والمجتمعات التي وقفت إلى جانبنا وعلى رأسها الولايات المتحدة ودولة ودروز إسرائيل الذين لم يتخلوا عنا خلال هذه المحنة"

