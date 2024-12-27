الجيش الإسرائيلي يقصف بنية تحتية لتهريب الأسلحة لحزب الله في معبر جانتا على الحدود بين سوريا ولبنان

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات، اليوم الجمعة، ضد بنية تحتية لتهريب الأسلحة التي يستخدمها حزب الله في معبر جانتا على الحدود بين سوريا ولبنان. وتندرج هذه العملية في إطار عملية “فليش دو نورد” التي تهدف إلى تفكيك الشبكات اللوجستية لحزب الله

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له ، اليوم الجمعة، إن “حزب الله يستغل البنية التحتية المدنية للقيام بأنشطة معادية وتهريب الأسلحة المخصصة لهجماته ضد المواطنين الإسرائيليين”. وتقود هذه العمليات الوحدة 4400 في حزب الله "المسؤولة عن تهريب الأسلحة إلى الأراضي اللبنانية من إيران وحلفائها".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "الضربات هي جزء من جهود الجيش الإسرائيلي لاستهداف عمليات تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان ومنع حزب الله من إعادة إنشاء طرق إمداده"، وتابع"سيواصل العمل للقضاء على أي تهديد ضد دولة إسرائيل، وفقا لاتفاقات وقف إطلاق النار"، ملمحا إلى أن هذه العمليات هي جزء من الترتيبات القائمة.

وبحسب البيان"تكبدت هذه الوحدة الاستراتيجية خسائر كبيرة في الأشهر الأخيرة، فقد تمت تصفية قائدها محمد جعفر قصير في أوائل تشرين الأول/أكتوبر في بيروت، ثم أعقبه اغتيال خليفته المعين علي حسن غريب بعد بضعة أسابيع في دمشق. كما تم تحييد العديد من كبار أعضاء الوحدة"

منذ إنشائها، أنشأت الوحدة 4400 العديد من الطرق الإستراتيجية على طول الحدود السورية اللبنانية.