غموض يكتنف مصير الشخصية العسكرية رقم 2 للحوثيين عبد الكريم الغماري بعد محاولة اغتياله

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أشارت معلومات جديدة حصلت عليها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن رئيس أركان الحوثيين في اليمن عبد الكريم الغماري، نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية، إلا أنه أصيب بصورة خطيرة.

هذا وصرح قبل ثلاثة أيام، مسؤول إسرائيلي أمني بأن محمد عبد الكريم الغماري هو المستهدف بالهجوم الذي نُفذ في العاصمة صنعاء. في البداية، كما أفادت قناة الحدث السعودية أن الهجوم استهدف اجتماعًا لـ"مجلس الجهاد" التابع لجماعة الحوثي في اليمن، بقيادة مهدي المشاط، الرجل الثاني في الجماعة و"رئيس" حكومة صنعاء. إلا أن تقريرًا آخر أفاد بأن الغماري كان في لقاء اجتماعي لتناول "القات"

في الأسبوع الماضي، هاجمت البحرية مدينة الحديدة في اليمن، لأول مرة منذ بدء الحرب. وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض ميناء المدينة لهجومين.

من جانبه أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سفن الصواريخ البحرية هاجمت أهدافًا في الميناء "ردًا على عدوان النظام الحوثي الإرهابي على دولة إسرائيل".