تحت ضغط أمريكي: إسرائيل ومصر تتفقان على إعادة فتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية

اتفقت إسرائيل ومصر على إعادة فتح معبر رفح الحدودي في جنوب قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية للمرة الأولى منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على جانب غزة من المعبر في أوائل مايو/ايسار الجاري، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة “كان”، وقالت إنه"تم الاتفاق بعد ضغوط من الولايات المتحدة على الطرفين".

وكان مصر قد قالت إنها سترفض إعادة فتح المعبر الحدودجي حتى يعود إلى السيطرة الفلسطينية، لتجنب اعتبارها "متواطئة" في العملية العسكرية الإسرائيلية.

وبحسب وسائل الإعلام، وافقت إسرائيل على سحب قواتها من المعبر للسماح بإعادة فتحه، وحاولت إيجاد هيئة دولية تتحمل المسؤولية. ومع ذلك، وبما أنه لم يتم العثور على أي وكالة حتى الآن، فقد وافقت إسرائيل على السماح مؤقتا بالسيطرة على المعبر الحدودي من قبل الفلسطينيين من غزة الذين ثبت أن ليس لديهم أي علاقات مع حماس أو الجماعات الإرهابية الأخرى.

وكان مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، قد قالوا إن "البيت الأبيض يحاول عقد لقاء ثلاثي أميركي مصري إسرائيلي في القاهرة الأسبوع الوشيك لبحث إعادة فتح معبر رفح وتأمين الحدود"، واشاروا إلى أن"إحدى القضايا المحورية في اللقاء الثلاثي ستكون خطة لكيفية إعادة فتح معبر رفح دون وجود عسكري إسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه" بحسب ما أورده موقع أكسيوس"الأميركي، اليوم الخميس.

وأضاف الموقع الإخباري نقلا عن مسؤول أميركي أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ نظيره المصري عبدالفتاح السيسي بأن واشنطن "ستنتقد القاهرة علنا إذا لم يتم استئناف عبور الشاحنات إلى غزة عبر معبر رفح".وتابع إن"وفدا أميركيا بقيادة مسؤول كبير بمجلس الأمن القومي سيتوجه إلى مصر خلال أيام".

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، الجمعة المنصرمة، أن السيسي وبايدن اتفقا على ضرورة إيصال كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم وذلك بصورة مؤقتة.

وتصر مصر على أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني وأن مصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وسبق أن كشفت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) عن نقاش تقوده الولايات المتحدة ومصر مع السلطة الفلسطينية حول المعابر الفلسطينية التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي بهدف تسهيل دخول البضائع والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعلن الاتحاد الأوروبي بشكل صريح الاثنين الماضي أنه ينوي استعادة دوره كمراقب في معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية بموجب اتفاق المعابر الذي تم إقراره إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005.