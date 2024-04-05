مباحثات مرتقبة في القاهرة: جهود دولية لحل أزمة الرهائن

في إطار جهود دولية متسارعة لإيجاد حل لأزمة الرهائن، يتوجه كبار المسؤولين الأمنيين من إسرائيل والولايات المتحدة إلى القاهرة نهاية هذا الأسبوع. وفقًا لتقارير N12، فإن رئيس الموساد، رئيس الشاباك، والجنرال الاحتياطي نيتسان ألون سيشاركون في قمة طارئة، بناءً على طلب من الجانب الأمريكي، والتي ستشهد أيضًا مشاركة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. الهدف من اللقاء هو تسريع وتيرة المفاوضات للتوصل إلى صفقة رهائن، في ظل الضغوط القوية التي يمارسها الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع تفويض فرق التفاوض.

المفاوضات تأتي في وقت حرج، حيث لم ترد حماس بعد على الاقتراح الأخير المقدم من الوسطاء، الذي يعد أكثر جرأة من التفويضات السابقة. وبحسب المصادر، يبدو أن الاقتراح يتضمن تنازلات كبيرة بما في ذلك عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وهو ما يُعتقد أن حماس قد ترفضه، متهمةً إسرائيل بإفشال المفاوضات.

مع ذلك، تبقى النتائج مرهونة بعوامل متعددة، بما في ذلك رد فعل إيران على التطورات الأخيرة، والذي قد يؤثر بدوره على ديناميكيات الوضع في غزة. وقد أكد أسامة حمدان، مسؤول كبير في حماس، على عدم تحقيق أي تقدم حتى اللحظة، مشددًا على المطالب الرئيسية لحماس التي تشمل وقف العدائيات، الانسحاب الإسرائيلي، وعودة النازحين، إلى جانب زيادة المساعدات وإعادة تأهيل غزة.

تتزايد التوقعات الدولية بأن هذه القمة قد تمثل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق تسوية محتملة، في ظل الحاجة الملحة لإنهاء الأزمة والتخفيف من معاناة الرهائن وعائلاتهم.