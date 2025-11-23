مطلوب أمريكيا : من هو أبو علي طبطبائي رقم 2 في حزب الله ؟

أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا اغتيال نائب قائد حزب الله، ورئيس أركانه هيثم علي طبطبائي، عبر استهداف شقة سكنية في حي الضاحية الجنوبية ببيروت. وتُعتبر هذه أول ضربة في الضاحية منذ شهر يونيو\حزيران.

ونقلَت قناة i24NEWS عن مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة أُبلغت مسبقاً بالهجوم.

بحسب المعلومات، نُفِّذ الاستهداف استناداً إلى معلومات استخباراتية عاجلة، وتم الحصول على سلسلة موافقات سريعة من قيادة الجيش والمستوى السياسي الإسرائيلي، قبل تنفيذ الضربة بعدة صواريخ وُجّهت نحو الهدف. وتشير التقارير الواردة من لبنان إلى وجود إصابات وأضرار كبيرة لحقت بسيارات ومبانٍ مجاورة. حتى الآن، لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية في القيادة الشمالية في إسرائيل.

وأكد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي استهدف في قلب بيروت "رئيس أركان حزب الله"، الذي اعتبره البيان المسؤول عن تعزيز قوة التنظيم وتسليحه، مضيفاً أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو من أصدر الأمر بالهجوم بناءً على توصية وزير الدفاع ورئيس الأركان.

من هو هيثم علي طبطبائي؟

يُعرف بلقب "أبو علي".

قاد الوحدة 3800 ووحدة "رضوان" النخبوية.

تولى قيادة جبهة الجنوب في حزب الله بعد اغتيال علي كركي.

يُعد اليوم، إلى جانب محمد حيدر، من القادة العسكريين الأعلى رتبة في حزب الله، ويُنظر إليه عملياً كـ رئيس أركان التنظيم وأكثر نفوذاً من حيدر.

يبلغ من العمر 57 عاماً، وهو شيعي ومن أب إيراني.

صُنف طبطائي مطلوبًا من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية، وعُرضت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات عنه. قال مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS: "أُبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بالهجوم".