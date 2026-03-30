مقتل جندي إسرائيلي بنيران مضادة للدروع جنوب لبنان، وإصابة ضابط بجروح خطيرة

القتيل رقم 930 منذ السابع من أكتوبر: الجندي ليران بن تسيون، ابن 19 من حولون، مقاتل في الكتيبة 9، لواء "عقبوت برزيل" (401)، قُتل بنيران مضادة للدروع في الجزء الغربي من جنوب لبنان، وذلك وفق ما سُمح بنشره اليوم (الإثنين).

الحادثة التي أُصيب فيها ضابط من الكتيبة بجروح خطيرة وقعت مساء أمس، قرابة الساعة 21:30، وخلالها أطلق مسلحو حزب الله صواريخ مضادة للدروع على دبابة الكتيبة. بن تسيون قُتل نتيجة إصابته بالصاروخ الأول - الذي تسبب أيضًا في إصابة الضابط بجروح خطيرة.

بعد الحادثة، أُطلقت عدة صواريخ مضادة للدروع نحو المنطقة، وذلك بهدف التشويش وإعاقة محاولات الإنقاذ. لم تقع إصابات. القوات التي اندفعت إلى المكان ردّت بإطلاق النار نحو مصادر النيران، وفي هذه الساعة يحاولون التحقق مما إذا كانوا قد نجحوا في القضاء على خلية المخربين.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم (الإثنين) أن ستة جنود الجيش الإسرائيلي أُصيبوا أمس في سلسلة من أحداث مختلفة خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان، ثلاثة منهم إصابتهم خطيرة.

وفقًا لبيان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أُصيب جنديان بجروح خطيرة ظهر أمس نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. في حادثة أخرى، أُصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة وجنديان آخران أُصيبا بجروح متوسطة نتيجة سقوط طائرة مُسيّرة بالقرب من قوة للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.

كما أصيب جندي آخر من الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة نتيجة حادث عملياتي. جميع الجنود نُقلوا لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وأُبلغت عائلاتهم بحالتهم.