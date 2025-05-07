صدمة وخيبة أمل إسرائيلية بعد قرار دونالد ترامب وقف الضربات ضد الحوثيين في اليمن

لم تمر سوى بضع ساعات على مشاهد هذا الدمار في العاصمة اليمنية صنعاء بعد القصف الإسرائيلي عليها، والفرحة الكبيرة التي لم يخفيها القادة الإسرائيليين بعد توجيه ضربة ثانية ضد الحوثيين في غضون يومٍ واحد، حتى صُدمت الحكومة الإسرائيلية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف فوري للضربات الجوية ضد أنصار الله في اليمن.

قرار ترامب، أثار صدمة في الكابينيت – المجلس الأمني الإسرائليي المصغر، خاصة أنه جاء دون تنسيق مسبق مع إسرائيل، مما زاد من قلقها على مستويات عدة، لعلّ أبرزها أن انسحاب الأمريكيين يعني أن إسرائيل ستبقى وحدها، وقد تضطر إلى مواصلة شن الغارات على اليمن بشكل متكرر، والآخر، أن إعلان ترامب يعني استمرار الحوثيين باستهداف إسرائيل.

صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، أن هذه الخطوة المفاجئة تؤكد على وجود احتكاك أعمق بين أمريكا وإسرائيل بشأن إيران وملفها النووي وصفقة المختطفين والعلاقة مع تركيا وزيارة ترامب المرتقبة التي تم استثناء إسرائيل منها، في إشارةٍ إلى أن ترامب سَئِمَ من الحروب الإسرائيلية في المنطقة.

على الرغم من أن أصداء الاتفاق بين واشنطن وصنعاء انتشرت عالميا، إلا أن ارتدادها الأكبر جاء من إسرائيل، حيث خيم الصمت والصدمة على أرجائها.