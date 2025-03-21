القدس: أكثر من 80 ألف مسلم يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى

أدى حوالي 80 ألف مصل مسلم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى، وذلك على الرغم من القيود الإسرائيلية، والأمطار الغزيرة والبرد الشديد، بحسب ما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد توافد عشرات الآلاف من المصلين، لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، على الرغم من الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس.

وشملت القيود الإسرائيلية، تعزيز الوجود العسكري على حاجزي قلنديا العسكري شمالي القدس، وحاجز "300" الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، ودقّق في هويات المصلين، ومنع من هم دون سن 55 عاماً من الرجال، و50 عاماً من النساء وحصلوا على "تصاريح خاصة"، من دخول القدس.