القدس: أكثر من 80 ألف مسلم يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى

توافد عشرات الآلاف من المصلين، لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، على الرغم من الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس.

i24NEWS
i24NEWS
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يصلي المصلون المسلمون بالقرب من قبة الصخرة في المسجد الأقصى في القدس يوم 14 مارس 2025، خلال صلاة الظهر الثانية من شهر رمضان المبارك.
يصلي المصلون المسلمون بالقرب من قبة الصخرة في المسجد الأقصى في القدس يوم 14 مارس 2025، خلال صلاة الظهر الثانية من شهر رمضان المبارك.AHMAD GHARABLI / AFP

أدى حوالي 80 ألف مصل مسلم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى، وذلك على الرغم من القيود الإسرائيلية، والأمطار الغزيرة والبرد الشديد، بحسب ما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد توافد عشرات الآلاف من المصلين، لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، على الرغم من الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس.

وشملت القيود الإسرائيلية، تعزيز الوجود العسكري على حاجزي قلنديا العسكري شمالي القدس، وحاجز "300" الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، ودقّق في هويات المصلين، ومنع من هم دون سن 55 عاماً من الرجال، و50 عاماً من النساء وحصلوا على "تصاريح خاصة"، من دخول القدس.

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