ترامب يصعد تهديده بسحب إعفاء جامعة هارفارد من الضرائب

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تهديده بسحب إعفاء جامعة هارفارد من الضرائب، مما أدى إلى تصعيد المواجهة مع هذه الجامعة المرموقة، وتُعدّ معركة ترامب ضد هارفارد جزءًا من جهود الإدارة الأوسع نطاقًا للقضاء على معاداة السامية في الجامعات.

