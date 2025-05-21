قناة الاتصال الجديدة بين إسرائيل وتركيا لمنع "التوتر" في سوريا

فتحت تركيا وإسرائيل قناة اتصال مباشرة بينهما بشأن التوترات في سوريا، بهدف حل أي تشابك عسكري بسرعة. وذكر ذلك موقع "ميدل إيست آي". وصرح مصدران مطلعان لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن إنشاء الخط جاء عقب محادثات عقدتها الدولتان في أبريل/نيسان الماضي في باكو عاصمة أذربيجان.

وفي الوقت نفسه، تستمر المحادثات بين البلدين في باكو لإنشاء آلية لمنع الصراعات. ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات بين البلدين في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن اتفاق أوسع لمنع الصراع في سوريا.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية إنه لا يوجد شيء للإعلان عنه حتى الآن، كما زعم مسؤولون أتراك عدة مرات أنهم لن يسمحوا بظهور منطقة نفوذ في سوريا لدول مثل إسرائيل لمهاجمة مناطق كما يحلو لها. وتركز المحادثات على إيجاد سبل للمضي قدما لتهدئة مخاوف البلدين، بحسب المصادر.

وأضاف مصدر مطلع أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة للموافقة على نشر قوات برية تركية، تضم دبابات ومشاة، في سوريا. ومع ذلك، فإن موقع أنظمة الدفاع الجوي والرادار التركية، التي يمكنها رصد النشاط الجوي الإسرائيلي، له أهمية كبيرة. وقال المصدر إن "المحادثات تتقدم بشكل إيجابي، وتركز النقاش على "خط تدمر". "تمثل هذه القواعد منطقة رمادية وقد يقبل الإسرائيليون بنشر قوات تركية شمال هذه المنطقة".

وفي سياق منفصل، تجري إسرائيل وسوريا أيضا محادثات في باكو، وفق ما أكده مصدران مطلعان للتقرير. وتركز المحادثات، التي تدعمها تركيا وأذربيجان، على تدابير بناء الثقة بين البلدين.