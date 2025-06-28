الاعتقالات والاعدامات: الحياة في إيران ما بعد الحرب

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بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ازدادت الحياة في الجمهورية الإسلامية صعوبةً على سكانها. ويصف مقال نُشر صباح اليوم (السبت) في صحيفة وول ستريت جورنال الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة في ملاحقة المتواطئين مع إسرائيل والولايات المتحدة، ومعارضي النظام.

مع انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا، بدأت نقاط التفتيش بالظهور حول العاصمة طهران. اعتُقل مئات الأشخاص، وأُعدم ستة رجال على الأقل بتهمة التعاون مع العدو. وصرحت نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان وإحدى أبرز شخصيات المعارضة في البلاد، قائلةً: "أصبح وضع المواطنين الإيرانيين الآن أكثر خطورة مما كان عليه قبل الحرب". وأضافت أن النظام سيفعل أي شيء لتعزيز سيطرته، وهو يمارس قمعًا لا هوادة فيه.

أفادت السلطات يوم الثلاثاء بتقديم 24 لائحة اتهام ضد جواسيس إسرائيليين مزعومين في مدينة همدان غرب إيران، حيث تضررت القاعدة الجوية المحلية بشدة في اليوم الأول من الهجمات. وأفادت التقارير بأن المشتبه بهم "أرسلوا معلومات وصورًا ومقاطع فيديو إلى العدو". وقد اعتُقل أكثر من 1000 شخص خلال الأسبوعين الماضيين للاشتباه في مساعدتهم لإسرائيل، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

دعت وزارة الاستخبارات الإيرانية، يوم الأربعاء، السكان إلى الإبلاغ عن المكالمات المشبوهة. وكانت قد نشرت سابقًا قائمة نصائح للكشف عن الجواسيس. ونصت الإرشادات على مراقبة الجيران الذين يدخلون ويخرجون في أوقات غير معتادة، وارتداء أقنعة وقبعات ونظارات شمسية بشكل متكرر، أو سماع أصوات معدنية مريبة من داخل المنزل. وزُعم أن الجواسيس قد يعيشون في المنازل ذات الستائر المغلقة حتى في النهار.

يُفاقم القمع الداخلي الشعورَ بالقلق المتزايد بعد الحرب. وقد أظهرت عشرات الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منشآتٍ نوويةً ومواقعَ لإطلاق الصواريخ ورموزًا للنظام وشخصياتٍ بارزة في القيادة الأمنية والبرنامج النووي، مدى التغلغل الواسع الذي حققته الاستخبارات الإسرائيلية. ومن بين أمورٍ أخرى، نجح عملاء الموساد في تهريب طائراتٍ مُسيّرةٍ ومتفجراتٍ إلى البلاد، استخدموها لتدمير أنظمة الدفاع الجوي واغتيال كبار المسؤولين..