دونالد ترامب يعلن اعتقال المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على قناة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، القبض على قاتل تشارلي كيرك المزعوم. وقال:"هناك درجة عالية من اليقين بأنه هو"، مضيفًا أن المشتبه به "أبلغ عنه شخص مقرّب منه".

وأكد ترامب على أنه "اعتقلوا شخصاً يعتقدون أنه هو من ارتكب الجريمة، آمل أن يحصل على عقوبة الإعدام". وأشار إلى أن "ولاية يوتا التي شهدت الحادث، تطبق عقوبة الإعدام".وتابع: "أعتقد، وبدرجة عالية من اليقين، أننا ألقينا القبض عليه، وهو الآن قيد الاحتجاز. الجميع قاموا بعمل رائع. عملنا مع الشرطة المحلية، ومع الحاكم، والجميع بذل جهداً عظيماً". وذكر أنه لا يعلم ما إذا كان هذا الشخص، جزءاً من شبكة أكبر. وتابع: "تحدثت مع زوجته (تشارلي كيرك)، وهي منهارة".

ومن جهته أعلن حاكم ولاية يوتا سبينسر كوكس، اليوم الجمعة، اعتقال المشتبه به في اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك، وقال إنه شاب يبلغ من العمر 22 عاماً ومن ولاية يوتا، التي جرت فيها عملية الاغتيال.

وقال في مؤتمر صحافي إن منفذ عملية الاغتيال يدعى تايلر روبنسون، وإنه كتب شعارات على أغلفة الرصاصات التي كانت في البندقية التي استعملها في العملية، وأشار إلى أن البندقية كانت مزودة بمنظار.

يأتي هذا التطور بعد ساعات فقط من إصدار مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) دعوةً للشهود، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 100 ألف دولار، ونشر صور جديدة ومقطع فيديو لمطلق النار وهو يفر من مسرح الجريمة.

وكان الناشط الأمريكي المحافظ والمؤيد لإسرائيل، تشارلي كيرك، قد قتل بالرصاص، الأربعاء المنصرم، أثناء إلقائه محاضرة في حرم جامعة يوتا. هذا المؤثر الكاريزمي، الذي يتابعه خمسة ملايين شخص على وسائل التواصل الاجتماعي الإباحية، والذي كان فريدًا في إدانة تجاوزات الوعي، أصبح بعبعًا لشريحة كبيرة من التيار التقدمي في الولايات المتحدة.

ووفقًا للمحققين، فإن السلاح الذي عُثر عليه في موقع الهجوم كان يحمل رموزًا لحقوق مجتمع الميم.