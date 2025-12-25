تركيا تعمل على نصب رادارات في سوريا ستحد من حرية التحرك الإسرائيلية

يتصاعد الصراع بين إسرائيل وتركيا بشأن الوجود التركي في سوريا. أفاد مصدران استخباراتيان غربيان لقناة i24NEWS اليوم (الخميس) أن تركيا تعمل في الأسابيع الأخيرة على نشر رادارات في الأراضي السورية. من شأن هذه الخطوة أن تحدّ بشكل كبير من حرية إسرائيل في التحرك في المجال الجوي السوري، بل وقد تؤثر على قدرتها على استخدام الأجواء السورية لشنّ عمليات في ساحات أخرى، بما في ذلك إيران.

سيُمكّن نشر الرادارات التركية في سوريا من رصد تحركات الطائرات الإسرائيلية في سماء البلاد، حتى أثناء مرورها فوقها - وفقًا لتقارير أجنبية - في طريقها إلى عمليات في العراق وإيران. وقد تُشكّل هذه القدرة قيدًا كبيرًا على حرية عمل القوات الجوية.

قبل حوالي عام، وقت قصير بعد سقوط نظام بشار الأسد، هاجمت إسرائيل سلسلة من القواعد العسكرية في سوريا، من بينها قواعد سلاح الجو السوري. نُفذت الهجمات على خلفية مخاوف من أن تركيا ستسعى لإقامة قواعد دائمة على أراضي الدولة وستنشر هناك طائرات بدون طيار.

قال مصدر أمني آنذاك في حديث مع صحفيين إن إمكانية أن تُقيم تركيا قاعدة عسكرية في سوريا تُشكل "تهديدًا محتملاً". وأضاف: "إذا أُقيمت قاعدة جوية تركية، فإن ذلك ينطوي على مساس بحرية العمل الإسرائيلية في سوريا. هاجمنا القواعد لنرسل رسالة مفادها أننا لن نسمح بالمساس بحرية العمل الجوي".