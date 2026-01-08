بالوثائق والمراسلات: كيف نقلت إيران مقاتلين عراقيين إلى قلب العاصمة؟

في محاولة للتعامل مع الاحتجاجات في البلاد، التي تتزايد وتتوسع، تعزز السلطات في إيران قوات الحرس الثوري والباسيج بمئات من عناصر الميليشيات الشيعية الموالية لإيران الذين ينحدرون من خارج البلاد.

كشفت معطيات حصلت عليها قناة i24NEWS أن إيران بدأت بتجنيد مئات المقاتلين من الجماعات المسلحة العراقية الموالية لها، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية في ظل تصاعد الضغوط الداخلية. وبحسب مصادر عراقية ومراسلات جرى الاطلاع عليها، فإن عشرات من هؤلاء المقاتلين باتوا ينشطون بالفعل داخل العاصمة طهران.

وتُظهر المراسلات وجود جهة يُعتقد أنها ضابط ارتباط في الحرس الثوري الإيراني، يتولى تنسيق عمليات التجنيد ونقل العناصر. ووفق المعلومات، غادرت عدة حافلات يوم الجمعة الماضي من مدينة البصرة باتجاه إيران، ضمّت إحداها 13 شخصًا يُعتقد أنهم قادة ميدانيون، فيما نقلت الحافلات الأخرى عشرات المجنّدين، جميعهم بملابس مدنية، بعد توجيههم بعدم الإفصاح عن وجهة سفرهم.

وأفادت المصادر بأن المجنّدين تسلّموا أسلحتهم خلال الطريق إلى إيران، فيما أشرف على العملية ضباط ارتباط من الحرس الثوري. كما عُقدت لقاءات تنسيقية في مقرات ميليشيات عراقية، من بينها جماعة “جبل العراق” وجماعة“حزب الدعوة” الجمعة، حيث جرى الاتفاق على حصص التجنيد الدنيا والعليا لكل فصيل، على غرار عمليات سابقة أُرسل فيها مقاتلون إلى سوريا ولبنان، وكان الشرط الوحيد بأن يكونوا من الشيعة.

وبحسب المعلومات، وصل المجنّدون إلى مدينة الأحواز قبل نقل عدد منهم إلى طهران. وخلال إحدى التظاهرات في أحد أسواق العاصمة، انكشف أن بعضهم عراقيون بسبب لهجتهم، ما أدى إلى تعرّض عدد منهم لاعتداء من قبل متظاهرين.

وتشير المراسلات إلى أن كل ميليشيا تدير عدة حسابات عبر تطبيق “واتساب” لتوجيه المجنّدين بشأن أماكن التجمع والمهام، فيما يحصل جميع المشاركين على رواتب شهرية ثابتة بالدولار، سواء تم تشغيلهم ميدانيًا أم لا.

وفي إحدى الرسائل المنسوبة إلى عنصر في الحرس الثوري، جاء أن “العراقيين مفضّلون لأن عناصر الشرطة الإيرانية مرتبطون اجتماعيًا بعائلاتهم ومحيطهم، ما يجعلهم أكثر تقيّدًا، بينما يُعدّ المجنّدون العراقيون أكثر قسوة وأقل تردّدًا”، مضيفًا أنهم “يستحقون الرواتب التي يتقاضونها”.

وقال مصدر عراقي لقناة i24NEWS إن لجوء إيران إلى تجنيد مقاتلين من خارج حدودها “يعكس حجم الضغوط التي تواجهها في المرحلة الحالية”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة أجراها أمس إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إلى العاصمة العراقية بغداد.