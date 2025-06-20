الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 20 كيانا و5 أفراد و3 سفن متعلقة بإيران

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قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن "إدارة الرئيس دونالد ترمب، أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران شملت كيانين مقرهما في هونج كونج، وعقوبات متعلقة بمكافحة الإرهاب". وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، إن العقوبات تستهدف ما لا يقل عن 20 كياناً و5 أفراد و3 سفن.

وكانت الوزارة، قد فرضت، الأاسبوع المنصرم، عقوبات استهدفت ستة أفراد و12 كيانا بسبب ما قالت إنه "مشاركتهم في جهود لمساعدة النظام الإيراني على التصنيع المحلي لمواد أساسية لازمة لبرنامج طهران للصواريخ الباليستية"، مشيرة إلى أن المستهدفين بالعقوبات والموجودين في إيران والصين "يدعمون هيئات فرعية مختلفة تابعة للحرس الثوري الإيراني تشرف على جهود تطوير مواد ألياف الكربون اللازمة لتصنيع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".

وهذه العقوبات هي الحلقة الأحدث منذ أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حملة "أقصى الضغوط" على إيران في فبراير.

وتواصل إدارة ترامب فرض عقوبات جديدة حتى في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وطهران محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.