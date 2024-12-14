الحكومة السورية المؤقته تقدم شكوى ضد إسرائيل

توجهت الحكومة السورية المؤقتة، أمس (الجمعة)، إلى مجلس الأمن الدولي بمطالبة عاجلة باتخاذ إجراءات قانونية وعسكرية ضد إسرائيل، في رسالتين متطابقتين أرسلتهما إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك قال إن إسرائيل تنتهك اتفاق فصل القوات لعام 1974 بالتوغل في الأراضي السورية في جبل الشيخ وفي محافظة القنيطرة.

الرسائل، التي نشرتها وكالة أسوشيتد برس، تحمل تاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول، أي بعد يوم واحد من سقوط النظام السابق في سوريا. وشدد الضحاك على أنه بينما تدخل سوريا فصلا جديدا في تاريخها، تناضل من أجل الحرية والمساواة، فإن إسرائيل تواصل ما وصفه بالـ"الاحتلال".

من جهة أخرى، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، في رسالة منفصلة، إن النشاط الإسرائيلي في الأراضي السورية محدود ومؤقت، والغرض منه هو منع تهديدات الجماعات المسلحة لأمن إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أنه جرت يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع مناقشة مغلقة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، لكن يبدو أن الرسائل أُرسلت حتى قبل ذلك.