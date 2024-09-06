مقتل مواطنة أمريكية خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل في الضفة الغربية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، "خلال نشاط القوات الأمنية قرب بيتا اليوم الجمعة، ردت القوة بإطلاق النار على محرض مركزي قام برشق القوات بالحجارة، وشكل خطرا على قواتنا".وتابع البيان"يجري التحقيق في ادعاء مقتل مواطنة أجنبية بإطلاق نار في المنطقة، ويجري التحقيق في تفاصيل الحادث وظروف إصابتها".

ومن جهته قال السفير الأمريكي جاك ليو على منصة"إكس": "لدينا المزيد لنقوله بينما نتعلم المزيد. ليس لدينا أولوية أعلى من سلامة وحماية المواطنين الأمريكيين"."نحن على علم بالوفاة المأساوية للمواطن الأمريكي، آيسينور إيجي، اليوم في الضفة الغربية. ونتقدم بأحر تعازينا لعائلتها وأحبائها. ونحن نعمل بشكل عاجل على جمع المزيد من المعلومات حول ظروف وفاته، وسنقوم بذلك"، وتابع "لدينا المزيد لنقوله بينما نتعلم المزيد. ليس لدينا أولوية أعلى من سلامة وحماية المواطنين الأمريكيين".

ومن جهتها قالت وزارة الخارجيسة الأميكية في بيان، مساء اليوم الجمعة، إنها على علم بمقتل أميركية في الضفة الغربية.

وأفادت التقارير أن أيسنور إزجي إيجي، 26 عاماً، من أصل تركي، شاركت في مظاهرة ضد توسيع المستوطنات اليهودية في بلدة بيتا، بالقرب من نابلس في الضفة الغربية

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد "أصيبت إزجي إيجي برصاص الجيش الإسرائيلي وتم نقل الناشط الأمريكي إلى مستشفى في نابلس مصابا بطلق ناري في الرأس، وأعلنت وفاته لاحقا".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية: "خلال عملية لقوات الأمن بالقرب من بيتا اليوم الجمعة، رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على محرض مركزي كان يرشق القوات بالحجارة، مما شكل تهديدا لقواتنا. تفاصيل الحادث وظروف إصابته قيد التحقيق "،