تقرير: حزب الله يعمل على فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل في سوريا وفق تقديرات أمنية

كشف الجيش الإسرائيلي عن تقديراته بأن حزب الله يعمل على فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل حيث بدأ بجمع معلومات استخباراتية حول أنشطته في المنطقة الحدودية مع سوريا، استعدادًا للتخطيط لهجمات ضد إسرائيل من هناك. وأفيد أن عناصر حزب الله يستخدمون مواقع الجيش السوري، ما يسمح للحزب بالتمركز هناك بتعاون وثيق. ولم يتم التأكيد بعد ما إذا كان الأمر يتم في هذه المرحلة بالتنسيق مع الرئيس السوري بشار الأسد، أم ينحصر بمستوى التعاون المحلي، بحسب النشر في واللا الأربعاء.

ووفقا لرصد حركة هذه العناصر في الفترة الأخيرة تتزايد التقديرات بأن حزب الله الذي تعرض مؤخرا لسلسلة من الهجمات المتتابعة والمؤلمة في جنوب لبنان، يحاول توسيع البنية التحتية في سوريا كجزء من الخلية المعروفة بـ "قضية الجولان" التي تلقت تدريبات ودعم مالي من حزب الله منذ عام 2013 حين أعلن الرئيس الأسد عن فتح الحدود لما وصفه بالمقاومة الشعبية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد هاجم الليلة الماضية (الثلاثاء)، بنية تحتية عسكرية سورية في مدينة الحميدية، وسط مرتفعات الجولان السورية، والتي تموضع فيها عدد من عناصر حزب الله للتحضير لعمليات هجومية.

وفي تطور لافت استقطب الاهتمام مؤخرا الحديث عن تعزيز الوجود الروسي العسكري على الحدود إذ تمت الإشارة إلى دوريات للشرطة العسكرية الروسية، في الجولان تم توثيقها إضافة إلى توثيق موقع جديد للجيشين السوري والروسي في جنوب سوريا، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل، وفقا للنشر في هيئة البث الرسمية كان.

يُذكر أن رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست رام بن باراك قد حذر في حديث لـi24news من أن حزب الله يخطط لفتح جبهة ضد إسرائيل من الجولان حال اندلاع حرب" وذلك في العام 2022.