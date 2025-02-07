محلل تركي:"أنقرة لا تنتظر موافقة من سوريا لضرب الأكراد"

ومحلل كردي يقول إن الأراضي التي يعيش الاكراد شمال سوريا "كردية ومحتلة وجزء من كردستان" ومشروع الأكراد ليس انفصاليا"

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يتصافحان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعهما في القصر الرئاسي في أنقرة، في 4 فبراير 2025.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يتصافحان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعهما في القصر الرئاسي في أنقرة، في 4 فبراير 2025.OZAN KOSE / AFP

شدد المحلل التركي مهند حافظ اوغلو أن "تركيا لا تنتظر موافقة من دمشق ان وجدت امنها القومي على المحك، فليكن هذا واضحا وجليا، الرئيس الشرع قالها"، وجاء تصريح المحلل التركي خلال مداخلة في برنامج "هذا المساء" من تقديم أدهم حبيب الله.

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مهند حافظ أوغلو: "تركيا لا تنتظر موافقة من سوريا لضرب الأكراد" | وزارا صالح: الأكراد شعب وليس أقلية

وفي تعقيب المحلل الكردي زارا صالح على اعتبار ان "الوجود الامريكي الداعم للأكراد، بمثابة احتلال للأراضي السورية" قال إن "الاكراد جزء من التحالف الدولي لمحاربة داعش والذي ما زال خطره موجودا، كما ان الفصائل التابعة لتركيا لا زالت تشكل خطرا".

وشدد على ان الأراضي التي يتواجد بها الأكراد شمال سوريا :"كردية ومحتلة من قبل هذه الانظمة وكانت جزءا من كردستان، ويجب التشديد بان الاكراد شعب وليسوا اقلية" ولفت إلى أن "المشروع الكردي ليس انفصاليا كما تزعم تركيا، هم يطالبون في سوريا باتحاد فيدرالي مع حقوق متساوية للجميع".

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