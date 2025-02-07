محلل تركي:"أنقرة لا تنتظر موافقة من سوريا لضرب الأكراد"

شدد المحلل التركي مهند حافظ اوغلو أن "تركيا لا تنتظر موافقة من دمشق ان وجدت امنها القومي على المحك، فليكن هذا واضحا وجليا، الرئيس الشرع قالها"، وجاء تصريح المحلل التركي خلال مداخلة في برنامج "هذا المساء" من تقديم أدهم حبيب الله.

وفي تعقيب المحلل الكردي زارا صالح على اعتبار ان "الوجود الامريكي الداعم للأكراد، بمثابة احتلال للأراضي السورية" قال إن "الاكراد جزء من التحالف الدولي لمحاربة داعش والذي ما زال خطره موجودا، كما ان الفصائل التابعة لتركيا لا زالت تشكل خطرا".

وشدد على ان الأراضي التي يتواجد بها الأكراد شمال سوريا :"كردية ومحتلة من قبل هذه الانظمة وكانت جزءا من كردستان، ويجب التشديد بان الاكراد شعب وليسوا اقلية" ولفت إلى أن "المشروع الكردي ليس انفصاليا كما تزعم تركيا، هم يطالبون في سوريا باتحاد فيدرالي مع حقوق متساوية للجميع".