مصادر تركية: زيارة غير معلنة لأحمد الشرع إلى تركيا|| وهذا هو هدفها المحتمل

أفادت مصادر تركية اليوم عن زيارة معلنة للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع الى إسطنبول يلتقي خلالها اردوغان، والزيارة على ما يبدو بناء على طلب تركي مستعجل.

وتحدث الصحافي من الجولان عطا فرحات:"الزيارة المفاجئة للشرع الى تركيا تحدثت عنها وسائل الإعلام التركية فقط ، والتي قالت إنها ليست غير معلنه، والزيارة على ما يبدو بناء على طلب تركي مستعجل لحضور الشرع الى إسطنبول للقاء اردوغان.

وعن هدف الزيارة :"الرئيس التركي يريد عدة أمور من الشرع لتنفيذها، من أهمها ، إقامة قاعدة عسكرية تركية وسط سوريا ، ستكون نقطة متقدمة لتركيا داخل سوريا، وستنافس القاعدة الروسية في سوريا وستشمل أسلحة متقدمة، أيضا بخصوص ترسيم الحدود، اردوغان يريد الضغط على الشرع لترسيم حدود بين تركيا وسوريا، وسيضغط عليه للتخلي على ثروات هامة لسوريا"