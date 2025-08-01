إسرائيل: عضو الكنيست عن حزب الليكود متهم بـ"الاغتصاب" يندد بـ"التشهير" و"حملة المطاردة"

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نفى عضو الكنيست عن عز الليكود، حانوخ ميلويدسكي، المشتبه به في قضية "اغتصاب"، الاتهامات الموجهة إليه رفضًا قاطعًا في رسالة نُشرت على منصة"إكس"، ويخضع ميلويدسكي لتحقيقات الشرطة بتهمتي الاغتصاب والتلاعب بالشهود، ويدّعي تعاونه مع السلطات، ويستنكر محاولة لعرقلة تعيينه الأخير رئيسًا للجنة المالية في الكنيست.

وقال حانوخ ميلويدسكي"تعود الأحداث المذكورة إلى عدة سنوات، وقد نُشرت منذ عام 2017، وكان الجميع يعلم بها، بما في ذلك الشرطة. لماذا لم يتم استجوابي حتى الآن؟ لأن الوقائع المنسوبة إليّ لا تُشكل جريمة!". ويصف ميلويدسكي هذه الاتهامات بـ"التشهير" و"الفرية"، متهمًا بعض عضوات الكنيست من المعارضة بـ"الضلال عن الطريق" بنشر هذه الاتهامات. وقد أثارت هذه القضية جدلًا حادًا، وأحدثت انقسامًا في الطبقة السياسية الإسرائيلية. وقد نددت المعارضة بالتعيين غير المناسب، في حين يدعم حزب الليكود ميلويدسكي، مشيرًا إلى تحقيق ذي دوافع سياسية يديره النائب العام.