إصابة إسرائيلي جراء عملية إطلاق نار قرب مستوطنة ارئيل

ووفقا لشهادة المصاب قام المهاجم بتوجيه اشعة الليزر على عينيه وبعدها أطلق النار عليه

i24NEWS
i24NEWS
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السيارة التي تعرضت لإطلاق النار قرب مستوطنة ارئيل
السيارة التي تعرضت لإطلاق النار قرب مستوطنة ارئيلSamaria Regional Council

أصيب مواطن إسرائيلي بجيل 20 من عمره بيده في عملية إطلاق نار قرب المنطقة الصناعية بمستوطنة ارئيل في الضفة الغربية. وتم نقل الشاب الى مستشفى "بيلنسون" في بيتاح تكفا وسط إسرائيل. ويبدو ان منفذ العملية قناص حيث أ وفقا لشهادته الأولية قال إن المهاجم قام بتوجيه أشعة الليزر تجاه عينيه وبعدها أطلق النار عليه.

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مصاب إسرائيلي بعملية إطلاق نار قرب أربئيل في الضفة الغربية

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن "قوات الأمن بدأت مطاردة وراء منفذ إطلاق النار ونصب الحواجز في المنطقة" وتم أيضا استدعاء طائرة مسيرة. وأعلن مسؤول أمني، منفذ عملية إطلاق النار نفذ العملية، لكن من غير المعروف كيف نفذ ذلك وأين قام بذلك بالضبط".

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