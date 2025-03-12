إصابة إسرائيلي جراء عملية إطلاق نار قرب مستوطنة ارئيل

أصيب مواطن إسرائيلي بجيل 20 من عمره بيده في عملية إطلاق نار قرب المنطقة الصناعية بمستوطنة ارئيل في الضفة الغربية. وتم نقل الشاب الى مستشفى "بيلنسون" في بيتاح تكفا وسط إسرائيل. ويبدو ان منفذ العملية قناص حيث أ وفقا لشهادته الأولية قال إن المهاجم قام بتوجيه أشعة الليزر تجاه عينيه وبعدها أطلق النار عليه.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن "قوات الأمن بدأت مطاردة وراء منفذ إطلاق النار ونصب الحواجز في المنطقة" وتم أيضا استدعاء طائرة مسيرة. وأعلن مسؤول أمني، منفذ عملية إطلاق النار نفذ العملية، لكن من غير المعروف كيف نفذ ذلك وأين قام بذلك بالضبط".