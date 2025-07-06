في ظل وقف إطلاق النار: المعركة مع إيران مستمرة في جبهة السايبر

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أشار خبراء أمنيون في حديث مع "إيران إنترناشونال" إلى أن الحرب بين إسرائيل وإيران، التي انتهت قبل نحو أسبوعين بوقف إطلاق النار، لم تنتهِ بعد، بل انتقلت الآن إلى عالم الإنترنت. وأشار مروان هاشم، المؤسس المشارك لشركة FearsOff لخبراء الأمن السيبراني، في مقابلة نُشرت اليوم (الأحد) في الصحيفة إلى أن "العمليات الإلكترونية بين البلدين ازدادت، رغم وقف إطلاق النار".

قال إنه منذ بدء وقف إطلاق النار، شُنّ ما يقرب من 450 هجومًا إلكترونيًا على أهداف إسرائيلية. وأكد أن "العديد منها نُسب إلى مجموعات قراصنة موالية لإيران". وأضاف: "في المقابل، كان عدد الهجمات التي استهدفت قطاعات المال والبنية التحتية والطاقة في إيران أقل، ولكنه أكثر تعقيدًا، وارتبط بعناصر مرتبطة بالاستخبارات الإسرائيلية"..

منذ بدء وقف إطلاق النار، سُجِّلت حوالي عشر هجمات إلكترونية فقط شنتها عناصر موالية لإسرائيل ضد إيران، مع أن هذه الهجمات تميل إلى أن تكون أكثر استهدافًا وتأثيرًا. نحن في عصر العدوان الرقمي الصامت، وقد يصبح حتى الحلفاء أهدافًا لهجمات صامتة. نتوقع أن تصبح الهجمات الإلكترونية أكثر عدوانية وسرية، وأن الصمت ليس مؤشرًا على الأمان"

وأضاف خبير سيبراني إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن "إسرائيل لا تزال أقوى بكثير من إيران في المجال السيبراني، ويمكنها الآن أن تفعل ما تشاء، لكن السؤال هو كيف تُستخدم هذه القوة، وضد من، ومتى، وما حجم الضرر. هذا هو سبب قرار مهاجمة النظام المالي في إيران". وختم قائلاً: "كانت رسالة لإيران مفادها أن بنيتها التحتية أكثر عرضة للخطر مما تتخيل".