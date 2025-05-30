زيارة نادرة لوفد وزراء عرب برئاسة وزير الخارجية السعودي الى رام الله الأحد الوشيك

على خلفية التجهيزات لقمة السلام القادمة في الأمم المتحدة يزور وفد "اللجنة الوزارية العربية الإسلامية" بشأن غزة برئاسة المملكة العربية السعودية رام الله الأحد المقبل، ويضم الوفد الغير عادي وزراء عرب بينهم وزير الخارجية السعودي.

وأوضح السفير الفلسطيني لدى السعودية مازن غنيم لقناة "الإخبارية" السعودية، أن وفد اللجنة يضم وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن ودول أخرى.وأشار السفير الفلسطيني إلى أن الوفد سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، خلال الزيارة والتي تستمر يوما واحدا.

وقال السفير الفلسطيني إن أجندات الزيارة "ستشمل بحث آليات الحراك العربي المشترك، لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

تاتي هذه الزيارة في إطار التجهيزات للمؤتمر الذي سبدعو الى إقامة الدولة الفلسطينية وإحلال السلام في الشرق الأوسط، في إطار حل الدولتين.وتقود هذه المبادرة كل من فرنسا والسعودية ، ومن المحتمل ان يتم خلالها اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية.