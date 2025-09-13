زعماء عرب ومسلمين في قطر الاثنين الوشيك للتنديد بالهجوم الإسرائيلي والتضامن مع الدوحة

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت قطر أنها ستستضيف قمةً لقادة عرب ومسلمين، الاثنين الوشيك، لإدانة الهجوم الإسرائيلي الأخير على قادة حماس في الدوحة. ويهدف الاجتماع أيضًا إلى تأكيد التضامن الإقليمي مع قطر في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي الجبان". ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، سيُعقد اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية، غدا الأحد، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار". وسيُرفع هذا النص إلى رؤساء الدول والحكومات في اليوم التالي. وأوضح الأنصاري أن "القمة تُجسّد تضامنًا عربيًا وإسلاميًا واسعًا مع دولة قطر والرفض القاطع لإرهاب الدولة الإسرائيلي".

من المتوقع أن يشارك في القمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. كما سيحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة، الاثنين الوشيك، ولكن مشاركته في القمة لم تُؤكد بعد.

ويأتي الاجتماع في ظل "تصاعد التوترات الدبلوماسية في الشرق الأوسط، مع إدانة العديد من دول المنطقة للتصعيد الإسرائيلي والدعوة إلى رد منسق على تصرفات إسرائيل".