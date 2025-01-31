الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض جسم مشبوه في منطقة زرعيت عند الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، "إطلاق صاروخ لاعتراض هدف جوي مشبوه في زرعيت قرب الحدود مع لبنان" وتابع"تفاصيل الحادث قيد الفحص".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق الجمعة، أنه قصف مواقع زعم أنها تابعة لحزب الله في منطقة البقاع شرق لبنان، مساء الخميس، مشيراً إلى أنه اعترض طائرة استطلاع مُسيرة أطلقتها الجماعة اللبنانية، وكانت في طريقها إلى المجال الجوي الإسرائيلي.