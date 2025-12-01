هل يمكن أن يتحول جنوب سوريا الى جبهة معادية لإسرائيل؟

كشف تقرير لمركز "القدس لشؤون الخارجية والأمن" أعده يوني بن مناحيم نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى أن عدداً من الجماعات المسلّحة في جنوب سوريا عقدوا اجتماعات سرية بهدف تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية عسكرية في 28 نوفمبر\تشرين ثاني داخل قرية بيت جن الواقعة جنوب دمشق.

وبحسب المصادر، داهمت قوات خاصة إسرائيلية القرية واعتقلت ثلاثة عناصر من تنظيم "الجماعة الإسلامية"، الذين وُجهت إليهم شبهات بالتخطيط لإطلاق صواريخ باتجاه الجولان. وخلال التحقيق، أفاد المعتقلون – وفق التقرير- بأن تنظيمهم يرتبط بجهات مدعومة من إيران وحزب الله وحماس.

وخلال المداهمة، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومسلحين محليين، ما أسفر عن إصابة ستة جنود إسرائيليين. وفي المقابل، تحدثت وسائل إعلام سورية عن مقتل 20 شخصاً، بعضهم من المسلحين.

رسائل تهديد عبر واشنطن

وذكر التقرير نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية أوضحت أن إسرائيل نقلت عبر الولايات المتحدة رسائل حادة إلى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، مفادها أن إسرائيل "لن تسمح بتشكّل جماعات مسلحة في الجنوب تُخطّط لشن هجمات ضدها"، وأن على دمشق تحمل مسؤولياتها وإلا ستتولى إسرائيل التعامل مع التهديد بشكل مباشر.

كما اعتبرت هذه المصادر أن تزايد نشاط الجماعات المسلحة في الجنوب يقلل فرص التوصل إلى أي اتفاقيات أمنية مستقبلية بين الجانبين، مؤكدة أن الشرع "لا يملك سيطرة فعلية على كامل الأراضي السورية".

دمشق تدين... وجماعات متعددة تتمركز جنوباً

وزارة الخارجية السورية أدانت الهجوم الإسرائيلي واصفة إياه بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان" وحذّرت من أن استمرار الاعتداءات يهدد استقرار المنطقة.

في الوقت نفسه، قالت مصادر أمنية من جنوب سوريا بحسب التقرير إن المنطقة تشهد تمركز مجموعات مختلفة، من بينها:

عناصر من الجهاد الإسلامي الفلسطيني، مجموعات مرتبطة بجماعة أنصار الله (الحوثيين)، خلايا من داعش

،عناصر من الجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى مجموعات عشائرية سنّية ذات توجهات جهادية تعمل أيضاً في تهريب السلاح والمخدرات

كما أشارت هذه المصادر إلى أن بعض هذه المجموعات شارك في الهجمات التي استهدفت أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء.

الجماعة الإسلامية تنفي

النائب اللبناني عماد الحوت، القيادي في "الجماعة الإسلامية"، نفى صحة الرواية الإسرائيلية، مؤكداً في تصريحات لصحيفة القدس العربي أن تنظيمه "لا يعمل خارج الأراضي اللبنانية"، ووصف الاتهامات بأنها محاولة لتبرير قرارات أمريكية تصنف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.

تعقيد أمني متزايد

ترى جهات أمنية إسرائيلية بحسب التقرير أن الوضع جنوب سوريا بات أكثر هشاشة، معتبرة أن الحكومة الجديدة في دمشق "غير قادرة على ضبط الحدود" وأن استمرار تهريب الأسلحة من إيران إلى حزب الله عبر الأراضي السورية يشكّل تهديداً مباشراً لإسرائيل.

وأضافت هذه الجهات أن إسرائيل تبحث في تعزيز وجودها العسكري قرب الحدود، بل وتفكر – وفق بعض المصادر – في إنشاء "ممر آمن" يربط بينها وبين البلدات الدرزية في السويداء.