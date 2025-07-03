"جُنِدوا لارتكاب عمليات اغتيال": إسرائيليان من سكان طبريا مُتَّهمان بالتجسس لصالح إيران

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قدمت النيابة العامة الإسرائيلية صباح اليوم (الخميس) لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة ضد يوني سيغال وناهوراي مزراحي، من سكان طبريا، ويبلغان من العمر 18 و20 عاما على التوالي، بتهمة الاتصال بعميل أجنبي، ونقل معلومات للعدو، وعرقلة سير العدالة.

وفقًا للائحة الاتهام، تواصل الاثنان مع مسؤولين إيرانيين عبر تطبيق تيليجرام في مايو/أيار الماضي. قدّم المسؤولون الإيرانيون أنفسهم في البداية على أنهم " ناشطون إسرائيليون يساريون" وطلبوا من المتهمين القيام بمهام مثل كتابة عبارة "بيبي ديكتاتور" على ورقة وحرقها، مقابل دفعات بالعملة المشفرة.

بعد عدة مهام، أوعز المسؤولون الإيرانيون للمتهمين بشراء "هواتف عملياتية" خاصة، لإخفاء هوياتهم، وتنفيذ مهام تجسس متقدمة. طُلب من المتهمين تصوير مراكز التسوق في حيفا وتل أبيب ونتانيا، بالإضافة إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، والتحقيق فيها. وفي إطار هذه المهام، قدّم المتهمون معلومات مفصلة عن الترتيبات الأمنية، ومواقع الكاميرات، وعدد حراس الأمن، ومداخل هذه المنشآت.

بعد ذلك، عرض المسؤولون الإيرانيون على المتهمين فرصة السفر إلى إيران للتدريب على اغتيال شخصية إسرائيلية بارزة، مقابل 200 ألف شيكل لكل منهم. وافق المتهمون على العرض. بالإضافة إلى ذلك، أبدى المسؤولون الإيرانيون اهتمامهم بشراء أسلحة وطائرات مسيرة، وقدّم المتهمون أنفسهم على أنهم يمتلكون أسلحة وذخيرة.

ورغم إدراك المتهمين أنهم على اتصال بعملاء إيرانيين، إلا أنهم واصلوا أنشطتهم، بل وطلبوا مهام إضافية. حتى أن أحد المتهمين حذف مراسلاته مع المسؤولين الإيرانيين لإخفاء الأدلة.

في طلب تمديد الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية، أضافت النيابة: "في فترة اندلعت فيها حرب بين إسرائيل وإيران، العدو الأكبر والأخطر لإسرائيل، تشهد آلاف الشواهد على الاستخفاف المطلق الذي شعر به المتهمون تجاه أمن الدولة، وعلى الخطورة التي يشكلها المتهمون على سلامة الجمهور".