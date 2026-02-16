استطلاع أمريكي: كم عدد السوريين الذين يتوقعون إحلال السلام مع إسرائيل؟

استطلاع جديد نُشرت نتائجه اليوم (الاثنين) في صحيفة نيويورك بوست، يظهر أن سوريا أصبحت أكثر ودية تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل في ظل النظام الجديد.

وفقًا لمعطيات الاستطلاع، الذي فحص 260 سوريين من سن 18 فما فوق - حوالي ثلثي السوريين (65٪) ينظرون بإيجابية إلى التدخل الأمريكي في البلاد، مقابل 12٪ يعارضونه، بينما بقية المستجيبين ليست لديهم رأي في الموضوع أو لم يقرروا بعد.

وفي معطى مفاجئ آخر، 59% من المستطلعين قالوا إن السلام المستقبلي مع إسرائيل أمر ممكن، مقابل 14% قالوا إن ذلك غير محتمل، والباقي كانوا محايدين. في الوقت نفسه، 64% من السوريين الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون تسوية أمنية مع إسرائيل، في حين أن 9% فقط يعارضون و30% الباقين محايدون أو بلا رأي.

نسبة نسبية تبلغ 47٪ يؤيدون التطبيع مع إسرائيل بعد حل القضية الفلسطينية، 13٪ عارضوا و40٪ نسبة كبيرة قالوا إنهم مترددون. معطى مذهل آخر يُظهر أن 70٪ من السوريين وصفوا منظمة حزب الله بأنها ذات تأثير سلبي على الدولة.

هناك أخبار جيدة أيضًا للرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع ، بعد أن منح 69% من السكان تقييم أداء "جيد"، مقابل 12% الذين قيموه بشكل سيء و19% الذين كانوا مترددين.