مؤلم جدا: شبهات بمقتل طفل إسرائيلي (8 سنوات) من ذوي ذو الاحتياجات خاصة على يدي والديه

تحقق الشرطة الإسرائيلية في شبهات لارتكاب جريمة قتل لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر ثماني سنوات في مدينة حريش شمال إسرائيل– وقد سمح بنشر هذا اليوم (الأربعاء). وتم القبض على والدي الصبي للاشتباه في ارتكابهم الجريمة. وتبين من التحقيقات الأولية أن الطفل قُتل على ما يبدو قبل يومين. وأصدرت محكمة الصلح في الخضيرة أمر حظر نشر على تفاصيل الحدث بناء على طلب الشرطة.

وقال المحامي علاء عتامنة الذي يمثل الوالد المشتبه به : "الحديث يدور عن مشتبه في حالة نفسية صعبة للغاية بعد وفاة ابنه. وفي هذه المرحلة، ننتظر استكمال التحقيق لمعرفة سبب الوفاة، وذلك لإثبات أن المشتبه به لا علاقة له بجريمة القتل المزعومة".