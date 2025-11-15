محمود عباس يرسل وفدا رفيع المستوى إلى اليونسكو لمراجعة المناهج الدراسية الفلسطينية

أوعز رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في بيان، اليوم السبت، بإرسال وفد رفيع المستوى إلى اليونسكو لمراجعة وتحديث المناهج الدراسية الفلسطينية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، ووفقًا للبيان، "تهدف هذه المشاورات إلى مواءمة المحتوى التعليمي مع المعايير الدولية التي وضعتها المنظمة الأممية، وذلك في إطار جهود فلسطين لتحديث نظامها التعليمي".

جاء هذا الإعلان خلال اتصال هاتفي بين عباس والمدير العام لليونسكو، خالد العناني. وتعرضت الكتب المدرسية الفلسطينية لانتقادات متكررة، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى وجود محتوى معادٍ لإسرائيل وعناصر تُمجّد العنف. وقد تعهدت السلطة الفلسطينية خلال العام المنصرم، وخاصةً للولايات المتحدة، بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك في مجال التعليم.