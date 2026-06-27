بعد مفاوضات مطولة ومكثفة، وقع ممثلو إسرائيل، لبنان والولايات المتحدة أمس (الجمعة) في واشنطن على إطار عمل يهدف إلى التوصل إلى اتفاقيات مستقبلية بين إسرائيل ولبنان، بهدف إنهاء النزاع رسميًا وإقامة اتفاق سلام.

في مستهل الوثيقة، كُتب أن "حكومة إسرائيل وحكومة لبنان، وبدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية تحت رئاسة دونالد جيه ترامب، تؤكدان هدفهما المشترك لتحقيق السلام والأمن الدائمين. كما ينعكس ذلك في هذا الإطار الثلاثي ("الإطار") ومن خلال اتفاقيات مستقبلية، تعلن الدولتان عن تطلعهما لإنهاء النزاع بينهما، وضمان سيادة وأمن كل من الدولتين، وإقامة علاقات حسن جوار سلمية بين الدولتين".

بموجب الاتفاق، تحترم إسرائيل ولبنان سيادة كل منهما الأخرى.

"تؤكد إسرائيل ولبنان حق كل دولة في الوجود بسلام، ورغبتهما المتبادلة في العيش بأمان كدولتين جارتين ذات سيادة. وتعلن إسرائيل ولبنان بهذا عن نيتهما إنهاء النزاع بشكل نهائي، ومعالجة أسبابه الجذرية، وبذلك إنهاء حالة الحرب رسميًا بينهما. هذا الإطار، الذي تم التوصل إليه بعد عدة جولات من المفاوضات المباشرة بين الجانبين، يستند إلى اتفاقيات وتفاهمات سابقة ناجحة، ويعبر عن العزم على المضي قدمًا بشكل لا رجعة فيه نحو حل شامل لجميع القضايا بين الدولتين. وتؤكد الدولتان نيتهما حل هذه القضايا كدولتين ذات سيادة من خلال مفاوضات ثنائية مباشرة، بوساطة ودعم الولايات المتحدة."

انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وتجريد حزب الله من سلاحه

"تتعهد حكومة إسرائيل وحكومة لبنان بعملية متبادلة، متواصلة، ذات شروط واضحة، بموجبها ستعيد إسرائيل السلطة السيادية الفعلية على كامل أراضي لبنان، حتى نزع السلاح المؤكد للجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنى التحتية المرافقة لها، مما سيسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجياً خارج الأراضي اللبنانية. سيتم تفصيل مكونات هذه العملية في ملحق أمني تم تطويره بدعم كامل من الولايات المتحدة، ليكمل هذا الإطار. سيحدد الإطار الوسائل المطلوبة، وترتيبات الأمن، وآليات التحقق لتعزيز هذه العملية. إن التنفيذ الناجح لهذا الإطار سيمهد الطريق لعلاقات مستقرة وسلمية بين الدولتين وسيسمح لجيش الدفاع الإسرائيلي بإعادة الانتشار خارج الأراضي اللبنانية"، ورد في الاتفاق.

مشروع تجريبي مُراقَب لنقل الصلاحيات إلى الجيش اللبناني

بموجب الملحق الأمني، وكجزء من الجهد الأوسع نحو احتكار السلاح والسيطرة السيادية الإقليمية لدولة لبنان، ستتولى قوات الأمن اللبنانية تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية، والتي ستعمل كآلية لإعادة انتشار تدريجية وموثّقة للجيش الإسرائيلي، ولانتشار قوات الأمن اللبنانية. وقد اتفق الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن اللبنانية على منطقتين ابتدائيتين، كما سيتم الاتفاق على مناطق تجريبية إضافية في المستقبل بالتوافق المتبادل. مع التأكيد على التفكيك الناجح للجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها التحتية في هذه المناطق، ستتولى قوات الأمن اللبنانية المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في تلك المناطق، وستبدأ جهود إعادة الإعمار المدعومة دولياً، وسيتمكن المواطنون اللبنانيون من العودة بأمان إلى هذه المناطق تحت سيطرة حصرية للسلطات الحكومية اللبنانية. وتنوي الولايات المتحدة العمل بتعاون وثيق مع الدولتين من أجل التحقق ودعم هذه العملية.

تؤكد حكومة إسرائيل أن عملياتها العسكرية في لبنان هي نتيجة فقط للهجمات والتهديد والنوايا العدائية للجماعات المسلحة غير الحكومية، وخاصة حزب الله. تؤكد حكومة إسرائيل أن إنهاء هذا التهديد من خلال نزع سلاح وتفكيك هذه الجماعات في كافة أنحاء لبنان، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية أخرى يتم الاتفاق عليها بين الدولتين، سيُلغي أي ضرورة مستقبلية لأي عملية عسكرية أو وجود للجيش الإسرائيلي في لبنان. وبموجب ما ذُكر أعلاه، تعلن حكومة إسرائيل أنها لا تملك أي طموحات إقليمية في لبنان.

تتعهد الحكومة اللبنانية بخطة دقيقة قائمة على الأداء ستسمح لقوة الإنقاذ اللبنانية بفرض سيطرة عسكرية وأمنية كاملة في لبنان وفقًا لترتيبات الأمن التي تم الاتفاق عليها في إطار المفاوضات، وتطبيق نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير الرسمية، وممارسة سلطة فعالة في جميع أنحاء لبنان. ترحب الحكومة اللبنانية باستعداد الولايات المتحدة لدعم مثل هذه الجهود، مع إدراك أن أي مساعدة أمريكية جديدة ستكون مشروطة فقط بمراحل موثوقة وقابلة للتحقق، وشفافية كاملة، ونتائج مثبتة، ورقابة مستمرة. سيسمح هذا الجهد بإعادة تأسيس السيادة اللبنانية بشكل آمن ومنظم، وسيساهم أيضًا في الاستقرار والأمن الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

إعمار لبنان وتمويل المنظمات المسلحة

كما نص الاتفاق على أن "الولايات المتحدة ستجند شركاء دوليين لدعم حكومة لبنان بشكل فعال في إعادة إعمار الدولة، إصلاح البنية التحتية، إعادة بناء الاقتصاد وخلق فرص للرخاء. من المتوقع أن يشمل ذلك استقطاب مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار ومساعدات إنسانية للبنان، برامج إصلاح اقتصادي ومبادرات استثمارية حتى يتمكن لبنان من التعافي من سنوات الصراع وتوفير مستقبل أفضل لجميع مواطنيه".

تتعهد لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو شخص مرتبط بجماعات مسلحة غير رسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لحظر نشاط أي كيان أو منظمة أو شخص من هذا النوع. وتتعهد حكومة لبنان بشكل صريح بمنع تدفق أموال إعادة الإعمار إلى الجماعات المسلحة غير الرسمية والكيانات المرتبطة بها.

تتعهد الحكومات بالعمل حتى تحقيق سلام كامل ودائم.

"مع توقيع هذا الإطار، ستعمل الدولتان على إنشاء مجموعات عمل لصياغة اتفاق سلام وأمن شامل. علاوة على ذلك، من أجل تحقيق أهداف الإطار، ستقيم الحكومتان فورًا مسارات موازية من الانخراط المباشر المستمر، بإشراف الولايات المتحدة. تلتزم الحكومتان بالعمل بحسن نية حتى تحقيق سلام كامل ودائم، يجلب الأمن والاستقرار والازدهار لشعبي إسرائيل ولبنان."

"تماشياً مع أهدافهما المشتركة لإرساء علاقات مستقرة وسلمية، تلتزمان إسرائيل ولبنان باتخاذ إجراءات تُظهر نوايا إيجابية، بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية أو السلبية في المنتديات السياسية أو القانونية الدولية، وتتعهدان بالعمل من أجل البحث عن وإعادة رفات الأسرى وإطلاق سراح المعتقلين."

"تعترف الحكومتان بدور الولايات المتحدة في دعم جهودهما لإنهاء عقود من النزاع وإرساء الاستقرار الدائم والسلام الشامل بين الدولتين، وتعبران عن تقديرهما العميق لرؤية الرئيس دونالد جيه. ترامب وقيادته."

نتنياهو: "ضربة كبيرة لإيران، قلنا لهم - هذا ليس من شأنكم"

أمس نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصريحًا مسجلاً قال فيه: "مواطني إسرائيل، أريد أن أبشركم بإنجاز كبير لدولة إسرائيل. المفاوضات الطويلة في واشنطن أثمرت اليوم. الأمر الأهم هو أن إسرائيل تبقى في الشريط الأمني في جنوب لبنان ما دام حزب الله لم يُجرد من سلاحه وما دامت هناك خطورة على الدولة".

نتنياهو أضاف مهاجما طهران: "هذه ضربة كبيرة لإيران التي حاولت فرض انسحاب علينا بالقوة. إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة يقولون لهم معًا - هذا ليس شأنكم. ليس لكم أي دور في لبنان، لا أنتم، ولا حزب الله، ولا أي منظمة إرهابية. أمننا يأتي أولاً وقبل كل شيء."