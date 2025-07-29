مسلسل الجريمة في المجتمع العربي: شريهان مشلب من أبو سنان المرأة الـ14 التي تقتل منذ بداية العام

فرق من نجمة داوود الحمراء التي وصلت إلى المكان اضطرت لإعلان وفاة شيريهان ميشلب في المكان • المسعف علاء مجدوب: "المرأة كانت فاقدة للوعي وتعاني من إصابات نافذة خطيرة"

i24NEWS
i24NEWS
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شريهان مشلب، القتيلة في أبو سنان، المرأة الرابعة عشرة التي تقتل في المجتمع العربي منذ بداية عام 2025
شريهان مشلب، القتيلة في أبو سنان، المرأة الرابعة عشرة التي تقتل في المجتمع العربي منذ بداية عام 202527A according to israeli law

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يُشتبه في جريمة قتل في الشمال: قُتلت شريهان مشلب، 35 عامًا، بالرصاص ليلة أمس (الاثنين) في أبو سنان. واضطرت فرق نجمة داوود الحمراء التي وصلت إلى مكان الحادث إلى إعلان وفاتها فورًا. وهذه هي المرأة الرابعة عشرة التي تُقتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2025. ويبدو أن خلفية الحادث جنائية.

بعد تلقي بلاغ من الجهات الطبية بالحادثة، وصل ضباط من مركز شرطة الجليل الغربي إلى مكان الحادث. وباشر الضباط بجمع المعطيات والأدلة بالتعاون مع محققي الطب الشرعي، وأجروا عمليات مسح على الحواجز لتحديد هوية المشتبه بهم في إطار التحقيق الذي بدأ.

قال علاء مجدوب، كبير المسعفين في نجمة داوود الحمراء: "كانت المرأة فاقدة للوعي، مصابة بجروح نافذة في جسدها. أجرينا لها فحوصات طبية، لكن للأسف كانت إصاباتها بالغة، ولم يكن أمامنا خيار سوى إعلان وفاتها".

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