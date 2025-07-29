مسلسل الجريمة في المجتمع العربي: شريهان مشلب من أبو سنان المرأة الـ14 التي تقتل منذ بداية العام

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يُشتبه في جريمة قتل في الشمال: قُتلت شريهان مشلب، 35 عامًا، بالرصاص ليلة أمس (الاثنين) في أبو سنان. واضطرت فرق نجمة داوود الحمراء التي وصلت إلى مكان الحادث إلى إعلان وفاتها فورًا. وهذه هي المرأة الرابعة عشرة التي تُقتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2025. ويبدو أن خلفية الحادث جنائية.

بعد تلقي بلاغ من الجهات الطبية بالحادثة، وصل ضباط من مركز شرطة الجليل الغربي إلى مكان الحادث. وباشر الضباط بجمع المعطيات والأدلة بالتعاون مع محققي الطب الشرعي، وأجروا عمليات مسح على الحواجز لتحديد هوية المشتبه بهم في إطار التحقيق الذي بدأ.

قال علاء مجدوب، كبير المسعفين في نجمة داوود الحمراء: "كانت المرأة فاقدة للوعي، مصابة بجروح نافذة في جسدها. أجرينا لها فحوصات طبية، لكن للأسف كانت إصاباتها بالغة، ولم يكن أمامنا خيار سوى إعلان وفاتها".