وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا تطالب "بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، ويجب نزع أسلحة حماس"

قد يعجبك أيضًا -

قالت وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان، مساء اليوم الجمعة، "يجب نزع أسلحة حماس وأن تُستبعد بشكل دائم من حكم قطاع غزة" وتابعت"ندعو الوزراء جميع الأطراف إلى تجديد وتكثيف جهودهم للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة"

وأكد البيان على أنه"نعرب عن تضامننا مع قطر ونؤكد دعمنا الكامل للدور الحيوي الذي تواصل القيام به في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس".