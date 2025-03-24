مقتل إسرائيلي (70 عاما) وإصابة آخر بصورة خطيرة في عملية دهس وإطلاق نار قرب حيفا

قتل إسرائيلي (70 عاما) وأصيب شاب (20 عاما) بصورة خطيرة جراء هجوم دهس وإطلاق نار صباح اليوم قرب مفترق قرب مدينة يوكنعام القريبة من مدينة حيفا في شمال إسرائيل. هذا وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه وفقا للمعلومات المتوفرة وصل المنفذ الى المكان بسيارته وقام بدهس عدد من المواطنين الذين تواجدوا في محطة للحافلات، وبعدها أطلق النار تجاه المواطنين. قوات شرطة تواجدت في المكان حيدت منفذ الهجوم.

Mada

ووفقا للشرطة الإسرائيلية فإن فريق شرطة حرس الحدود تواجد بالمكان عن طريق الصدفة، ورصدوا المهاجم المسلح وأطلقوا النار تجاهه. الحديث يدور عن فريق كان بطريقه لتدريب خاص للوحدة وبعد تمييزهم الحدث قاموا بتحييد المهاجم والذي يبدو أن مواطن عربي وقاموا بالقضاء عليه.

ويشار إلى أنه تم نقل المصابين الى مستشفى رمبام في حيفا لتلقي العلاج، في حين تواجدت في المكان قوات شرطية كبيرة والتي قامت بعمليات تمشيط واسعة للبحث عن متعاونين آخرين معه.