تقرير: نائب نصر الله غادر لبنان بسبب مخاوف من اغتياله

قال مصدر إيراني رفيع، اليوم (الأحد)، لموقع "إرام نيوز" الإخباري، ومقره الإمارات العربية المتحدة، إن نعيم قاسم، نائب حسن نصر الله، غادر لبنان، ويتواجد في طهران منذ بداية الشهر الجاري.

وأوضح المصدر أن قاسم غادر بيروت على متن طائرة برفقة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي زار لبنان السبت 5 تشرين الأول/أكتوبر. الى ذلك، أكد المصدر أنه بعد مغادرته بيروت برفقة عراقجي، وصل قاسم مع عراقجي إلى دمشق، بعد زيارة عراقجي الى هناك. وبعدها وصل قاسم مع عراقجي الى طهران.

Iranian Presidency / AFP

وأوضح المصدر الإيراني أن خطاب قاسم الثاني والثالث بعد اغتيال نصر الله كانا من مكان تواجده في طهران، في حين أن الخطاب الأول بعد اغتيال نصر الله كان من بيروت. وأضاف المصدر أن نقل قاسم إلى طهران تم بتوجيه من كبار المسؤولين في إيران خوفا من اغتيال من قبل إسرائيل.