هل ستدخل سوريا بمفاوضات مع إسرائيل: الرئيس السوري يوضح

تطرق رئيس سوريا أحمد الشرع صباح اليوم (الثلاثاء) إلى لقائه مساء أمس مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في البيت الأبيض. عن اتفاق التطبيع مع إسرائيل الذي يحاول ترامب دفعه قال: "نحن لا نذهب إلى محادثات مباشرة في الوقت الحالي. لسوريا حدود مع إسرائيل، وإسرائيل تحتل هضبة الجولان منذ عام 1967. ربما الإدارة الأمريكية مع الرئيس ترامب ستساعدنا في الوصول إلى مفاوضات من هذا النوع".

وأضاف الشارع أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات المفروضة عليه واوضح: "تحدثنا عن المستقبل وعن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لرفع العقوبات عني وعن أشخاص آخرين".

أضاف الشرع في مقابلة مع "فوكس نيوز" بخصوص علاقاته السابقة مع القاعدة أن "هذا أمر من الماضي، لم نتحدث عنه بشكل نشط. تحدثنا عن فرص الاستثمار والمستقبل في سوريا، حتى لا يُنظر إلى سوريا بعد الآن كتهديد أمني. الآن يُنظر إليها كحليف جيوسياسي". وأضاف أيضاً: "تحدثنا مع الولايات المتحدة عن إمكانيات إنتاج الغاز". وعندما سُئل عن هجمات 11 سبتمبر قال: "كنت فقط في التاسعة عشرة من عمري عندما كنت عضواً في القاعدة ولم يكن لدي خيار في ذلك. أنتِ تتحدثين مع الشخص الخطأ عن هذا. نحن نأسف على كل إنسان قُتل".

ذكر ترامب بخصوص الاجتماع في منشور نشره على شبكة التواصل الاجتماعي "Truth" أنه "كان لي الشرف أن أقضي وقتًا مع أحمد حسين الشرع، الرئيس الجديد لسوريا، حيث ناقشنا جميع تعقيدات السلام في الشرق الأوسط، وهو داعم كبير له. أتطلع إلى اللقاء والتحدث مجددًا. الجميع يتحدث عن المعجزة الكبرى التي تحدث في الشرق الأوسط. سوريا مستقرة وناجحة مهمة جدًا لجميع الدول في المنطقة."