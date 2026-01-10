إسرائيل: عيناف زانغاوكر تدرس خوض غمار السياسة "لا أستبعد أي شيء. حتى حزب الليكود خيار مطروح"

تفكر عيناف زانغاوكر، إحدى الشخصيات البارزة في النضال من أجل إطلاق سراح المختطفين لدى حماس، في خوض معركة سياسية جديدة، وكانت قد أكدت في أول مقابلة تلفزيونية لها منذ إطلاق سراح ابنها متان، الذي كان مختطفا في غزة لمدة عامين تقريبًا، أ أنها تدرس بجدية الترشح لمنصب سياسي في إسرائيل، دون استبعاد أي حزب، حتى حزب الليكود".

وفي ظهور لها على القناة الإسرائيلية(12)، صرحت بأنها تدرس جميع الخيارات "بمسؤولية وتأنٍ". وأوضحت قائلة: "لا أستبعد أي شيء. حتى الليكود خيار مطروح"، مؤكدة على "ضرورة دراسة الأطر والإجراءات قبل اتخاذ أي قرار. كما تحدثت زانغاوكر عن فترة الصمت التي أعقبت عودة ابنها، موضحة أنها كرست تلك الأسابيع لإعادة بناء أسرتها. وقالت: "نتعلم من جديد كيف نعيش معًا. كل لحظة معه معجزة". ومع ذلك، أقرت بأن "ماتان لا يزال يعاني من آثار جسدية ونفسية ناجمة عن أسره، مما يستدعي متابعة طويلة الأمد".

وانتقدت بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمةً إياه بتأخير التوصل إلى اتفاق شامل لأسباب سياسية. وأكدت قائلةً: "كان من الممكن التوصل إلى نتيجة أسرع. كان بالإمكان اتخاذ خيارات مختلفة".

ورغم التهديدات التي تقول إنها لا تزال تتلقاها، تؤكد إيناف زانغاوكر عزمها قائلةً: "أنا لا أخشى على نفسي، بل على أطفالي". وقد تُشكل شهادتها بداية انتقالها من العمل المدني إلى الساحة السياسية.